Park Ji Hoon Ternyata Tak Ambil Proyek Drama Petinju ‘Promoter’

JawaPos.com – Berada di puncak ketenaran, aktor tampan asal Korea Park Ji Hoon telah menolak untuk membintangi drama baru tentang petinju, Promoter.

Dikutip dari Soompi, Minggu (24/5), setelah ditolak, kabar menyebutkan bahwa tim produksi sekarang sedang mencari aktor utama baru.

Kabarnya Promoter akan disutradarai oleh Lee Jong Suk, yang dikenal karena menyutradarai film The Negotiatio dan Forbidden Fairytale.

Park Ji Hoon sebelumnya dalam pembicaraan untuk mengambil peran utama sebagai petinju jenius yang pekerja keras dan mandiri.

Dikenal secara luas, Park Ji Hoon saat ini membintangi drama militer berjudul The Legend of Kitchen Soldier.

Drama yang diadaptasi dari novel web dan webtoon populer ini akan mengisahkan Kang Sung Jae (Park Ji Hoon), seorang juru masak.

Meraih antusias, drama tersebut tayang perdana pada 11 Mei, sementara itu ia juga merilis album single terbarunya RE:FLECT tanggal 29 April.

Memiliki suara emas, Park Ji Hoon juga menjadi anggota grup yang dibentuk dari acara survival, Wanna One.