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Meuthia Nabila
Kamis, 3 September 2026 | 00.13 WIB

Ji Ye Eun Running Man dan Vata We Dem Boyz Mengumumkan Pernikahannya

Ji Ye Eun dan Vata akan menikah akhir tahun ini (Instagram Vata @vata_500) - Image

Ji Ye Eun dan Vata akan menikah akhir tahun ini (Instagram Vata @vata_500)

JawaPos.com - Aktris sekaligus member Running Man, Ji Ye Eun, dan Vata penari dari grup We Dem Boyz akan menikah tahun ini.
 
Pada tanggal 2 September, sebuah media melaporkan bahwa Ji Ye Eun dan Vata akan menikah pada tanggal 12 Desember 2026.
 
Menanggapi laporan tersebut, CP Entertainment selaku agensi Ji Ye Eun angkat suara. 
 
"Keduanya telah berjanji untuk menjalani hidup bersama berlandaskan kepercayaan yang mendalam." 
 
"Kami memohon restu dan dukungan hangat Anda bagi pasangan ini, saat mereka melangkah menuju awal yang baru."
 
Sisi lain, A-RA selaku agensi dari Vata juga membenarkan dan berita tersebut serta memberi tanggapan. 
 
"Vata telah bertemu dengan pasangan yang sangat berarti baginya, dan kini keduanya memulai perjalanan baru sebagai pasangan suami-istri." 
 
"Mereka telah berjanji untuk menjadi pendamping yang paling dapat diandalkan satu sama lain, berlandaskan rasa saling percaya dan cinta yang mendalam." 
 
"Kami berharap Anda semua dapat memberikan restu dan sambutan hangat bagi masa depan mereka."
 
Dikutip dari Soompi, Ji Ye Eun dan Vata mengumumkan hubungan mereka pada bulan April tahun ini, dan resmi menjadi pasangan selebritis. 
 
Sejak saat itu, Ji Ye Eun secara terbuka mengungkapkan perasaannya terhadap Vata saat tampil di acara-acara seperti 'Running Man' dan 'Pinggyego.' 
 
Sementara Vata, juga menunjukkan kasih sayangnya dengan mengunggah foto Ji Ye Eun di akun media sosial pribadinya. 
 
Keduanya akan melangsungkan upacara pernikahan di sebuah lokasi di Seoul pada tanggal 12 Desember, yang bertepatan dengan hari ulang tahun Vata.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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