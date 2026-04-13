Ji Ye Eun Running Man dan Vata dari We Dem Boyz Dikonfirmasi Tengah Berpacaran

JawaPos.com - Aktris sekaligus entertaint Ji Ye Eun dan penari Vata dari We Dem Boyz sedang menjalin hubungan.

Pada tanggal 13 April, Xportsnews melaporkan bahwa Ji Ye Eun dan Vata tengah menjalin hubungan.

Menanggapi laporan tersebut, CPN Entertainment selaku agensi Ji Ye Eun membenarkan kabar tersebut.

“Keduanya, yang telah menjadi rekan kerja, saling bertemu dengan perasaan positif. Kami meminta Anda untuk mendukung mereka dengan hangat,” ungkap agensi tentang hubungan pasangan yang sama-sama lahir pada tahun 1994 tersebut.

Ji Ye Eun dan Vata dikabarkan beribadah di gereja yang sama lalu menjadi teman, sebelum hubungan mereka berkembang menjadi hubungan romantis.

Dikutip dari Soompi, Vata juga bertanggung jawab atas koreografi untuk 'Milkshake,' sebuah lagu yang dirilis Ji Ye Eun bersama Ji Suk Jin sebagai proyek grup 'Chungju Ji Ssi.'

Ji Ye Eun memulai debutnya pada tahun 2017 melalui drama web 'How To.' Ia menarik perhatian berkat karakter-karakternya yang khas di musim ketiga dan keempat acara komedi Coupang Play, 'SNL Korea.'

Saat ini Ye Eun aktif sebagai anggota tetap di acara variety show SBS 'Running Man' dan juga berprofesi sebagai aktris.

Vata adalah pemimpin grup tari We Dem Boyz. We Dem Boyz meraih posisi runner-up di ajang 'Street Man Fighter' Mnet pada tahun 2022.