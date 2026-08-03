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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.08 WIB

Cara Simpel Mengurangi Stress Tanpa ke Psikolog, Mudah Dilakukan Sendiri di Rumah Tanpa Biaya Mahal

Ilustrasi matcha/Magnific - Image

Ilustrasi matcha/Magnific

JawaPos.com-Stress dapat dialami oleh siapa saja dan merupakan respon yang normal terhadap berbagai tekanan kehidupan.

Beragam faktor seperti beban pekerja, banyaknya pikiran, tanggungjawab, sampai padatnya aktivitas dapat menjadi penyebab stres. Jika tidak dikelola dengan baik, stres dapat berdampak negatif pada kesehatan mental maupun fisik.

Stres juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa gejalanya antara lain seperti mudah marah, pusing, munculnya jerawat, menurunnya nafsu makan, sampai insomnia.

Salah satu cara terbaik untuk mengatasi stres yang berat adalah berkonsultasi dengan psikolog agar mendapatkan penanganan yang tepat. 

Stress yang tidak diatasi dapat berdampak pada gangguan mental health yang lebih serius, bahkan bisa mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan.

Ternyata, ada beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan sendiri untuk meredakan stres tanpa mengeluarkan biaya yang besar. 

Merangkum dari laman prodia.co.id dan ayosehat.kemkes.go.id pada (03/08) berikut beberapa cara sederhana untuk membantu mengatasi stres anda tanpa perlu pergi ke psikolog.  

Saat anda merasa tertekan dan stress, bercerita kepada orang lain dapat membantu meringankan beban pikiran. ngobrol dan curhat pada orang yang dipercaya dapat membuat anda mendapatkan sudut pandang baru, membantu menemukan solusi, memperoleh dukungan emosional, serta mengurangi pikiran negatif yang mengganggu. 

Saat pikiran anda terasa berat, cobalah untuk menenangkan pikiran dengan mendengarkan musik favorit. Salah satu jenis musik terbaik yang dapat meringankan stres adalah musik klasik dan suara-suara alam. Keduanya dapat membantu menurunkan hormon kortisol, yaitu hormon yang berkaitan dengan stres, sekaligus membantu menurunkan tekanan darah. 

Saat dilanda stress,  mengkonsumsi matcha atau teh hijau dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat. Di dalam matcha terkandung senyawa L-theanine yang dapat menenangkan pikiran. Menikmati secangkir matcha favorit anda dapat membantu memperbaiki suasana hati dan meringankan stress.. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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