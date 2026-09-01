Audi Marissa Ungkap Pesan Perpisahan usai Gugat Cerai Anthony Xie

JawaPos.com - Pemain sinetron sekaligus presenter Audi Marissa akhirnya buka suara setelah menggugat cerai sang suami, Anthony Xie, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Agustus 2026.

Lewat pesan terbuka yang diunggah di media sosial, artis sekaligus ibu satu anak itu menyampaikan rasa syukur atas perjalanan rumah tangga yang telah dilaluinya bersama Anthony Xie, sekaligus menegaskan kebahagiaan sang putra, Anzel Maverick Xie, tetap menjadi prioritas di masa depan.

Alih-alih mengungkapkan konflik rumah tangga secara terbuka, Audi memilih menyampaikan pesan dengan nada penuh penghormatan. Ia mengenang berbagai pengalaman dan pelajaran yang dilalui bersama Anthony selama membangun rumah tangga.

"Bersyukur atas segala hal yang telah kita lalui bersama, semua pelajaran yang kita dapatkan, dan terutama atas anugerah terindah yang dihadirkan oleh kisah kita," tulis Audi Marissa melalui unggahannya di Instagram.

Perempuan yang dikenal lewat sejumlah judul sinetron menyadari bahwa perjalanan hidupnya bersama Anthony kini memasuki babak berbeda. Meski tidak lagi berjalan bersama sebagai pasangan suami-istri, Audi Marissa menegaskan mereka tetap memiliki peran yang sama penting sebagai orang tua bagi Anzel.

Audi berharap hubungannya dengan Anthony Xie ke depannya tetap berjalan baik dengan dilandasi rasa hormat dan kebaikan. Baginya, kepentingan sang buah hati harus tetap ditempatkan di atas persoalan pribadi yang dihadapi keduanya.

"Mungkin kita akan menempuh jalan yang berbeda mulai saat ini, namun kita akan senantiasa berbagi kasih sayang dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua. Semoga kita selalu mengedepankan rasa hormat, kebaikan, dan hal terbaik bagi Anzel," lanjutnya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan Audi Marissa mengenai komitmennya untuk tetap menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua bersama Anthony Xie. Perceraian, bagi wanita 31 tahun, tidak menghapus peran kedua orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang sang putra.