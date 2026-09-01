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Abdul Rahman
Selasa, 1 September 2026 | 23.59 WIB

Audi Marissa Gugat Cerai Anthony Xie ke PN Jaksel, Sidang Perdana Digelar 3 September 2026

Artis Audi Marissa. (Instagram: audimarissa) - Image

Artis Audi Marissa. (Instagram: audimarissa)

JawaPos.com - Audi Marissa melayangkan gugatan cerai terhadap suaminya, Anthony Xie. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sidang perdana dijadwalkan akan berlangsung pada 3 September 2026.

Kabar gugatan cerai pasangan selebritas ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Edwin Basuki. Perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie tercatat dengan nomor perkara 957/Pdt.G/2026.

Richard mengatakan, gugatan cerai Audi didaftarkan pada 11 Agustus 2026. Dalam perkara ini, Audi Marissa menjadi pihak yang mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya.

"Intinya sudah terdaftar. Teregister di kami pada tanggal 11 Agustus 2026. Yang mengajukan pihak wanita melalui kuasa hukumnya," kata Richard saat ditemui di kantornya, Senin (31/8).

Menurut Richard, proses perceraian pasangan tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pernikahan keduanya dilakukan berdasarkan tata cara Kristen.

"Kalau didaftarkan di Pengadilan Negeri, berarti perkawinannya melalui tata cara Kristen, sehingga didaftarkan di Pengadilan Negeri. Pengadilan umum, peradilan umum," jelas Richard.

Setelah gugatan cerai resmi diterima, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut. Jadwal sidang perdana juga telah ditetapkan pada Kamis, 3 September 2026.

Sidang cerai pertama menjadi tahapan awal dari proses hukum perceraian Audi Marissa dan Anthony Xie. Sesuai mekanisme perkara perdata, agenda awal persidangan mencakup pemeriksaan para pihak dan mediasi.

Audi Marissa dan Anthony Xie membangun bahtera rumah tangga selama hampir enam tahun. Keduanya menikah pada 12 September 2020. Pernikahan Audi dan Anthony digelar di The Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta. 

Editor: Abdul Rahman
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