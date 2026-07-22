Woo Do Hwan Perpanjang Kontrak dengan Blitzway Entertainment, Siap Lanjutkan Karier Global

woo do hwan (pinterest @caitlin)
JawaPos.com – Woo Do Hwan melanjutkan kerja samanya dengan Blitzway Entertainment.
Menurut lapora The Chosun, CEO Hong Min Gi mengumumkan bahwa Woo Do Hwan resmi memperpanjang kontraknya, melanjutkan hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun dengan penuh kepercayaan.
Hong Min Gi menyebut Woo Do Hwan aktor yang berhasil membangun identitasnya sendiri melalui energi yang kuat dan kemampuan akting yang solid.
Ia juga menegaskan bahwa Blitzway Entertainment akan memberikan dukungan penuh agar sang aktor dapat terus mengembangkan potensinya dan memperluas kiprahnya di panggung global.
Woo Do Hwan terus memperlihatkan performa yang konsisten. Dalam serial original Disney+ Made in Korea, ia memerankan Baek Ki Hyun, seorang perwira elite lulusan Akademi Militer Korea yang berjuang keluar dari bayang-bayang kakaknya, Baek Ki Tae, yang diperankan Hyun Bin.
Penampilannya berhasil membangun ketegangan emosional melalui ekspresi dan pendalaman karakter yang kuat.
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Woo Do Hwan juga kembali memerankan Kim Geon Woo dalam Hunters Season 2 di Netflix.
Dengan skala cerita yang lebih besar dibanding musim pertama, ia tampil meyakinkan dalam adegan aksi sekaligus memperlihatkan emosi karakter yang semakin mendalam.
Berkat penampilannya tersebut, ia meraih Penghargaan Akting Spesial Kategori OTT pada Golden Cinematography Awards ke-46 yang digelar pada Juni lalu.
Karier global Woo Do Hwan belum akan redup. Pada paruh kedua tahun ini, ia dijadwalkan kembali melalui Made in Korea Season 2 di Disney+.
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