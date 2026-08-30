Usai Raih 50 Juta Tayangan, Rudal Timur Rambah Dunia Musik Lewat Single RUTIM

JawaPos.com - Grup komika dan konten kreator Rudal Timur memperluas langkahnya di industri hiburan Indonesia. Setelah dikenal lewat konten-konten komedi di media sosial, kelompok yang dihuni talenta dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua itu resmi merilis single perdana berjudul RUTIM.

Kehadiran lagu tersebut menjadi babak baru bagi perjalanan Rudal Timur. Tidak sekadar mencoba peruntungan di dunia musik, perilisan RUTIM juga menjadi pijakan awal bagi kelompok kreatif ini untuk membangun ekosistem karya yang lebih luas, termasuk merintis label musik independen.

Rudal Timur sendiri beranggotakan Kristianus Sodho, Reinold R. Lawalata, Simson Yermia Libing, dan Yohanis Pangkey. Keempatnya membawa latar belakang budaya yang beragam, namun dipersatukan oleh semangat yang sama untuk menghadirkan hiburan dari perspektif Indonesia Timur.

Nama Rudal Timur dipilih untuk menggambarkan karakter para anggotanya yang dikenal cepat dan responsif dalam mengeksekusi berbagai ide kreatif. Dalam waktu relatif singkat, kelompok ini berhasil membangun basis penonton di dunia digital.

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Dalam kurun sekitar enam bulan, konten Rudal Timur telah mencatatkan sekitar 50 juta tayangan di berbagai platform media sosial. Capaian tersebut menjadi salah satu modal penting bagi mereka untuk memperluas jangkauan karya ke bidang hiburan lainnya.

Founder Rudal Timur, Joana Kania, mengatakan kelompok tersebut sejak awal tidak hanya dibentuk sebagai wadah komedi dan pembuatan konten. Rudal Timur juga ingin menjadi ruang kolaborasi yang terbuka bagi lahirnya berbagai karya kreatif.

Menurutnya, pesan positif tetap menjadi bagian penting dari identitas Rudal Timur. Melalui humor dan hiburan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, mereka ingin menghadirkan karya yang dapat dinikmati oleh masyarakat dengan latar belakang yang beragam.

Single RUTIM dirilis melalui Rudal Timur Universe Production dan melibatkan kolaborasi dengan Komunitas Mantra Timur. Lagu ini menggabungkan karakter vokal khas para personelnya dengan aransemen musik modern yang dibangun melalui proses kreatif bersama sejumlah musisi.