'Old Songs' Jadi Konser Spesial Kim Dong-ryul, Siap Hidupkan Lagu-Lagu yang Jarang Dibawakan

kim dong ryul (dispatch)
JawaPos.com – Kim Dong-ryul kembali bersiap menyapa penggemar melalui konser terbarunya bertajuk 'Old Songs' yang akan digelar Oktober mendatang.
Menurut laporan Dispatch, konser ini menghadirkan konsep berbeda dari pertunjukan Kim Dong-ryul selama ini.
Jika sebelumnya ia dikenal dengan penampilan megah bersama orkestra, kali ini panggung justru dibuat lebih sederhana dengan menonjolkan aransemen band dan kekuatan vokalnya.
Melalui media sosial pada 25 Agustus, Kim Dong-ryul mengungkapkan bahwa konser tersebut terasa cukup istimewa baginya. Ia mengaku penasaran dengan hasil pertunjukan ini karena selama bertahun-tahun orkestra telah menjadi ciri khas penampilannya.
Setelah berhasil mewujudkan impian tampil dengan orkestrasi penuh, ia kini ingin mencoba sesuatu yang lebih sederhana dan keluar sejenak dari formula yang selama ini melekat pada konsernya.
Menurut Kim Dong-ryul, konsep tersebut justru menjadi tantangan yang lebih sulit. Namun, ia ingin memberanikan diri mencobanya sebelum kesempatan tersebut berlalu.
Keputusan ini sekaligus menjadi bentuk eksplorasi baru dalam perjalanan kariernya, terutama setelah bertahun-tahun menghadirkan pertunjukan dengan skala besar dan atmosfer yang megah.
Yang menarik, 'Old Songs' juga akan menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali sejumlah lagu yang selama ini jarang mendapat ruang di atas panggung.
Kim Dong-ryul berencana menghadirkan “permata tersembunyi” dalam format yang lebih intim.
Penampilan band khusus Yulband juga menjadi salah satu daya tarik utama, ditambah eksplorasi berbagai teknik produksi panggung yang diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton.
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Jawa Pos
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