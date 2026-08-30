Emosi Diisukan Selingkuh, Krisjiana Baharudin: Gimana Indonesia Mau Maju?

JawaPos.com - Krisjiana Baharudin meluapkan emosinya setelah muncul isu yang menuding dirinya berselingkuh dengan wanita lain. Suami pedangdut Siti Badriah itu dengan tegas membantah kabar yang beredar dan menyayangkan masih banyak orang yang mudah mempercayai informasi tanpa bukti yang jelas.

Menurut Krisjiana, rumah tangganya dengan Siti Badriah saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Karena itu, ia merasa heran dengan munculnya kabar tak sedap menggiring opini seolah-olah dirinya memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain.

“Gimana Indonesia mau maju kalau kalian percaya sama berita-berita yang nggak penting, nggak jelas, yang nggak ada bukti. Aduh,” kata Krisjiana di akun TikTok pribadinya.

Krisjiana juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki alasan untuk melakukan perselingkuhan. Ia mengaku bahagia dengan kehidupan keluarganya bersama Siti Badriah dan kedua anak mereka.

“Gua punya anak dua cantik-cantik, ngapain juga gue selingkuh sama siapa juga nggak jelas kan, kayak berita di klip-klip,” ujarnya.

Bagi Krisjiana, persoalan ini bukan hanya terjadi pada dirinya dan sang istri. Ia menilai banyak publik figur lain juga kerap menjadi korban hoaks yang dibuat pengguna media sosial di dunia maya.

Ia pun melontarkan kritikan keras ditujukan terhadap pihak-pihak yang membuat atau menyebarkan informasi tanpa ada dasar yang jelas.

“Sudah gila orang-orang yang bikin berita kayak gini. Dan bukan cuma kita doang sayang, korbannya banyak artis-artis lain juga di berita-berita nggak jelas, tapi kalian masih percaya,” katanya.