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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 15 Juli 2026 | 22.32 WIB

4 Zodiak yang Sering Dikira Selingkuh, Padahal Punya Sifat Sangat Setia Pada Pasangannya

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific - Image

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com-Empat zodiak berikut kerap dikira hobi selingkuh, padahal justru sebaliknya.

Mereka adalah sosok yang setia pada pasangan dan dapat dipercaya. Sebagian dari mereka bahkan tidak pernah berpikiran untuk berkhianat dari pasangan. Mereka tidak tega melakukan perselingkuhan, karena sangat menyakiti perasaan pasangan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (15/7) berikut empat zodiak yang terkenal karena kesetiaannya pada pasangan. 

Aries rela melakukan apa saja demi orang-orang terdekatnya. Aries juga protektif,gigih,dan terkenal sangat jujur.jika ada masalah di dalam hubungan, mereka akan mengatakannya secara langsung. Mereka bukan tipe orang yang diam-diam bermain di belakang pasangan. Aries memilih mengatakan apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka, meskipun hal itu menyakitkan. 

Sebagian orang mengira leo mudah berselingkuh, padahal kebanyakan dari mereka justru memiliki kesetiaan yang besar. Saat hubungan sedang bermasalah, mereka akan berusaha memperbaikinya, bukan malah mencari pelarian. Mereka tidak takut menjalai hidup sendiri. Leo memilih menjalin hubungan dengan anda, itu berarti mereka benar-benar ingin bersama anda.

Gemini tidak suka berbohong pada pasangannya. Mereka cenderung berbicara apa adanya dalam berbagai aspek kehidupan. Jika anda termasuk salah satunya, gemini tidak akan mengkhianati anda. Mereka akan selalu ada untuk anda tanpa syarat.

Saat jatuh cinta, libra bahkan tidak berpikir untuk mengkhianati pasangannya. Bagi mereka, perselingkuhan adalah ketidakadilan terbesar yang dapat dilakukan. Libra tidak akan tega melakukan perselingkuhan tersebut. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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