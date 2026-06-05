Sarwendah Disentil Akun Instagram Nikita Mirzani Lantaran Tidak Minta Maaf ke Ruben Onsu

JawaPos.com - Sarwendah sudah menyampaikan permohonan maaf melalui sebuah video berdurasi hampir 3 menit yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Permintaan maaf Sarwendah tersebut terkait kata kasar saat siarang langsung diduga ditujukan kepada Ruben Onsu.

Meski sudah minta maaf, Sarwendah mendapat sentilan atau kritikan cukup keras dari akun Instagram Nikita Mirzani. Hal itu karena mantan member Cherrybelle itu dinilai tidak menyampaikan permintaan maaf ditujukan kepada Ruben Onsu.

Sarwendah hanya minta maaf kepada publik atas kegaduhan yang sempat terjadi atas pernyataannya. Dia juga minta maaf ke anak-anak dan keluarga besar yang terkena dampak atas permasalahannya dengan Ruben Onsu.

"Minta maaf ke kak Ruben itu yang benar. Ngapain lo minta maaf ke netizen. Memangnya netizen yang kasih makan anak lo. Ajaib ini orang," sentil akun Instagram Nikita Mirzani.

Akun nikitamirzanimawardi_172 juga mengkritik langkah Sarwendah yang menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga besarnya, dinilai kurang relevan dengan situasi sekarang.

"1 Iagi ngapain lo minta maaf ke keluarga lo. Keluarga lo aja dibiayaiin ka Ruben. Benar-benar lo ya gacor banget," imbuhnya.

Sebelumnya, Sarwendah mendapat atensi dari sejumlah pihak setelah beredar video di media sosial terkait pernyataannya 'cong' dan 'tidak butuh uangmu anj***' diduga dialamatkan kepada Ruben Onsu.