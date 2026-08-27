Nisa Farella Rilis Single “Tetep Kowe”, Bawa Pesan Kesetiaan dalam Balutan Hiphop Dangdut

JawaPos.com - Nisa Farella kembali menyapa penikmat musik lewat single terbaru berjudul Tetep Kowe. Lagu tersebut menjadi kelanjutan perjalanan bermusiknya setelah dia merilis single Legowo sebagai momen comeback.

Jika lagu Legowo.berbicara tentang keberanian menerima perpisahan dan merelakan seseorang yang telah pergi, single Tetep Kowe menghadirkan cerita dari sisi yang berbeda. Kali ini, Nisa mengangkat cerita tentang pilihan untuk bertahan, menjaga kesetiaan, dan memperjuangkan hubungan ketika kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Lewat karakter hiphop dangdut yang menjadi salah satu warna musiknya, Nisa memadukan vokal dangdut dengan sentuhan rap berbahasa Jawa. Perpaduan tersebut membuat lagu Tetep Kowe terdengar modern, tetapi tetap mempertahankan identitas lokal yang menjadi bagian penting dari karya Nisa.

Lagu ciptaan Yanda Bebeh itu membawa cerita yang sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di tengah pandangan bahwa kebahagiaan dalam hubungan kerap dikaitkan dengan kondisi ekonomi, Tetep Kowe justru menawarkan sudut pandang bahwa cinta tidak selalu ditentukan oleh seberapa banyak materi yang dimiliki.

Pesan tersebut tergambar melalui kisah seseorang yang menyadari keterbatasan dirinya secara finansial, tetapi tetap memiliki niat baik dan cinta yang tulus. Ia memilih untuk terus berjalan bersama pasangan bukan karena kehidupan mereka sempurna, tapi karena adanya kesediaan untuk saling memahami dan menguatkan.

Nuansa itu kemudian diperkuat lewat aransemen yang dinamis. Bagian rap berbahasa Jawa tidak sekadar menjadi pemanis, tetapi turut membawa alur cerita sehingga lagu terasa lebih komunikatif dan mudah diterima para pendengar muda.

Bagi Nisa, lagu Tetep Kowe memiliki arti tersendiri karena pesan yang dibawa disampaikan dengan cara ringan dan apa adanya. Ia ingin menghadirkan lagu yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki cerita yang dapat ditemukan pendengar dalam kehidupan mereka sendiri.

“Ada kesabaran, saling menguatkan, dan keputusan untuk tetap bersama meski keadaan tidak selalu mudah,” tutur Nisa Farella.