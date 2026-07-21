Tantri Kotak Duga Pria yang Berusaha Memeluknya di Atas Panggung dalam Pengaruh Minuman Keras

JawaPos.com -Vokalis grup band Kotak, Tantri Syalindri, akhirnya angkat bicara terkait insiden seorang pria yang tiba-tiba naik ke atas panggung dan berusaha memeluk dirinya usai perform di Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat.Tantri menduga pria tersebut berada di bawah pengaruh minuman keras pada saat kejadian berlangsung.

Peristiwa itu terjadi sesaat setelah Kotak berhasil menyelesaikan penampilannya. Tantri mengakui sempat terkejut karena tiba-tiba ada pria yang mendadak naik ke atas panggung dan langsung berusaha memeluk dirinya.

"Jadi kemarin pas akhir setelah perform Kotak, tiba-tiba ada satu laki-laki yang dia mungkin over-excited atau gimana, dan mungkin dalam kondisi yang sedikit tidak sadar. Dia tiba-tiba naik ke atas panggung, terus langsung memeluk. Cuma ya itu, karena aku baru banget selesai, kayak masih sadar nggak sadar juga pas balik badan, eh, kaget gitu (tiba-tiba dipeluk)," ujar Tantri di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (21/7).

Dia senang dan bersyukur situasi tidak menyenangkan itu terjadi tidak terlalu lama. Pasalnya, kru yang berada di atas panggung langsung memisahkan pria itu dengan Tantri Kotak sebelum insiden berkembang lebih jauh.

"Untungnya memang ada teknisiku yang memang cepat gitu menghalau si mas itu," lanjutnya.

Meski sempat mengaku tidak mengetahui identitas pria tersebut, Tantri menduga pelaku melakukan aksi nekat seperti itu tidak dalam kondisi sadar. Menurut Tantri, pria itu terlihat terlalu ekspresif dan diduga berada di bawah pengaruh minuman keras.

"Nggak tahu ya (fans atau bukan). Mungkin memang dia penonton biasa. Cuma, pertama, dia terlalu ekspresif. Yang kedua, mungkin diduga tidak sadarkan diri, bukan tidak sadar apa ya, dalam pengaruh minuman keras mungkin. Jadi nggak sadarlah gitu," ungkap Tantri.

Informasi yang diterima Tantri Kotak dari tim di lokasi semakin memperkuat dugaan tersebut. Setelah diamankan aparat kepolisian, pria itu disebut masih menunjukkan sikap santai sambil bicara ngelantur.