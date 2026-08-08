Benarkah nggota THE BOYZ Akan Melanjutkan Aktivitas dengan 9 Anggota?

JawaPos.com - Belakangan ini, boygrup asal Korea Selatan, THE BOYZ, dikonfirmasi akan melanjutkan aktivitas grup mereka dengan formasi sembilan anggota.

Dikutip dari laman Soompi, Jum’at (7/8), anggotanya menyebut, bahwa semua telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan aktivitas grup.

Maka dari itu, mereka mempersiapkan aktivitas di bawah sistem label yang baru dan merampungkan kontrak grup untuk mewujudkannya

Kontrak terpisah dengan agensi mereka tandatangani guna memaksimalkan kemampuan individu untuk proyek solo.

Adapun rencana yang mereka buat untuk tetap melanjutkan aktivitas grup tanpa hambatan melalui kerja sama yang erat.

Para anggota menyebut, "Hati kami tidak pernah berubah sejak awal, yaitu harus tetap bersama.”

Niat yang baik mereka sampaikan kepada para penggemar yang telah menantikan dan mengkhawatirkan aktivitas grup THE BOYZ.

Mereka menambahkan, "Kami akan melakukan yang terbaik, memberikan seluruh kemampuan untuk melanjutkan waktu berharga yang telah ada bersama penggemar sebagai THE BOYZ."

Para anggota juga tulus berterima kasih kepada penggemar yaitu THE B atas cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan.