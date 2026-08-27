7 Cara agar Ayah Bisa Berkembang Bersama Anak-anaknya yang Beranjak Dewasa Menurut Psikologi

seseorang yang berkembang bersama anak-anak. (Magnific)

JawaPos.com - Menjadi ayah tidak berhenti ketika anak mulai beranjak dewasa. Justru, pada fase inilah peran seorang ayah mengalami perubahan yang cukup besar. Ketika anak masih kecil, ayah mungkin terbiasa menentukan aturan, memberi arahan, melindungi, dan mengambil keputusan untuk mereka. Namun, ketika anak memasuki usia remaja hingga dewasa muda, cara tersebut perlahan tidak lagi sesuai.



Anak mulai memiliki pendapat sendiri, menentukan pilihan hidup, membangun pertemanan yang lebih luas, memilih pendidikan atau pekerjaan, bahkan mungkin memiliki pandangan hidup yang berbeda dari orang tuanya. Bagi seorang ayah, perubahan ini terkadang terasa seperti kehilangan peran. Padahal, dari sudut pandang psikologi, perubahan hubungan tersebut bukan berarti ayah semakin tidak dibutuhkan.



Sebaliknya, hubungan antara ayah dan anak sedang memasuki tahap baru.



Ayah tidak lagi terutama dibutuhkan sebagai orang yang selalu memberikan jawaban. Ia semakin dibutuhkan sebagai seseorang yang mampu mendengarkan, memahami, memberi perspektif, dan tetap hadir ketika anak membutuhkan tempat untuk kembali.



Karena itu, bertumbuh bersama anak berarti ayah juga perlu berkembang. Ia perlu belajar melepaskan sebagian kontrol, memahami perubahan zaman, mengelola emosinya sendiri, dan membangun hubungan yang lebih setara tanpa kehilangan perannya sebagai orang tua.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (27/8), terdapat tujuh cara yang dapat membantu ayah berkembang bersama anak-anaknya yang mulai dewasa.



1. Belajar Mengubah Peran dari Pengarah Menjadi Pendamping



Salah satu perubahan terbesar dalam hubungan ayah dan anak terjadi ketika anak mulai mampu membuat keputusan sendiri.



Saat masih kecil, anak memang membutuhkan banyak arahan. Ayah mungkin mengatakan kapan harus belajar, kapan harus tidur, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang sebaiknya dihindari. Pola seperti ini wajar karena anak belum memiliki kemampuan penuh untuk mengambil keputusan.



Namun, ketika anak bertambah dewasa, kebutuhan tersebut berubah.



Anak mulai membutuhkan ruang untuk belajar menentukan pilihannya sendiri. Jika ayah tetap menggunakan pola pengasuhan ketika anak masih kecil, hubungan dapat berubah menjadi penuh konflik. Anak merasa dikontrol, sementara ayah merasa anak tidak lagi mau mendengarkan.



Psikologi perkembangan menunjukkan bahwa kemandirian merupakan bagian penting dari proses menuju kedewasaan. Anak perlu memiliki kesempatan untuk membuat pilihan, menghadapi konsekuensi, dan belajar dari pengalaman.



Karena itu, ayah perlu mengubah pertanyaan dari:



"Kamu harus melakukan ini."



menjadi:



"Menurutmu, pilihan mana yang paling baik? Apa yang sudah kamu pertimbangkan?"



Perbedaannya tampak sederhana, tetapi dampaknya besar.



Ayah tetap memberikan pengalaman dan kebijaksanaan, tetapi tidak mengambil alih seluruh keputusan anak.



Menjadi pendamping bukan berarti ayah menjadi pasif. Ayah masih boleh memberikan nasihat, menunjukkan risiko, bahkan menyampaikan ketidaksetujuan. Namun, setelah menyampaikan pandangan, ayah perlu memberikan ruang bagi anak untuk mengambil keputusan yang menjadi tanggung jawabnya.



Pada fase ini, keberhasilan seorang ayah bukan lagi diukur dari seberapa patuh anak terhadap semua perkataannya. Keberhasilan dapat dilihat dari kemampuan anak untuk berpikir, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas kehidupannya.



2. Belajar Mendengarkan Tanpa Selalu Memberikan Solusi



Banyak ayah dibesarkan dengan gagasan bahwa tugas mereka adalah mencari solusi.



Ketika anak menghadapi masalah, respons yang muncul sering kali langsung berupa nasihat:



"Seharusnya kamu begini."



"Kalau Ayah jadi kamu, Ayah akan..."



"Sudah, jangan dipikirkan."



Niatnya biasanya baik. Ayah ingin membantu anak keluar dari masalah secepat mungkin.



Namun, anak yang sudah dewasa tidak selalu datang untuk mencari solusi.



Kadang-kadang mereka hanya ingin didengarkan.



Mendengarkan secara aktif merupakan salah satu keterampilan penting dalam membangun hubungan yang sehat. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, ia cenderung lebih nyaman membuka diri dan memproses emosinya.



Ayah dapat mulai dengan pertanyaan sederhana:



"Kamu ingin Ayah dengarkan saja atau kamu ingin pendapat Ayah?"



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa ayah menghargai kebutuhan anak.



Jika anak hanya ingin bercerita, ayah tidak harus langsung mengubah percakapan menjadi sesi nasihat. Cukup dengarkan. Berikan perhatian. Jangan buru-buru memotong pembicaraan.



Kalimat seperti:



"Kedengarannya memang berat."



atau



"Ayah bisa memahami kenapa kamu merasa kecewa."



dapat membuat anak merasa diterima tanpa berarti ayah menyetujui semua tindakannya.



Kemampuan mendengarkan juga membuat ayah mendapatkan kesempatan untuk mengenal anak versi dewasanya.



Anak yang dahulu suka bermain mungkin sekarang memiliki impian karier. Anak yang dulu selalu mengikuti perkataan ayah mungkin kini memiliki prinsip sendiri. Anak yang dahulu meminta izin untuk hampir segala sesuatu mungkin sekarang sedang belajar menjalani hubungan, pekerjaan, pendidikan, atau kehidupan mandiri.



Jika ayah hanya berbicara, ia mungkin kehilangan banyak informasi tentang kehidupan anak.



Tetapi jika ayah belajar mendengarkan, ia dapat terus mengenal siapa anaknya yang sedang tumbuh.



3. Menerima bahwa Anak Bisa Memiliki Nilai dan Pilihan yang Berbeda



Salah satu tantangan terbesar bagi orang tua adalah menerima bahwa anak bukan salinan dirinya.



Anak dapat memiliki kepribadian berbeda, minat berbeda, cara berpikir berbeda, bahkan prinsip hidup yang tidak selalu sama dengan orang tuanya.



Bagi sebagian ayah, perbedaan tersebut dapat terasa seperti penolakan.



Misalnya, ayah sangat menyukai pekerjaan tertentu, tetapi anak memilih bidang yang berbeda. Ayah menganggap jalur pendidikan tertentu paling aman, tetapi anak memilih jalan yang lebih tidak konvensional. Ayah memiliki pandangan tertentu mengenai kehidupan, sementara anak memiliki perspektif sendiri.



Perbedaan tidak selalu berarti hubungan mereka buruk.



Justru, kemampuan menerima perbedaan merupakan bagian dari hubungan orang dewasa yang sehat.



Ayah dapat mengatakan:



"Ayah mungkin akan memilih berbeda kalau berada di posisi kamu, tetapi Ayah ingin memahami alasanmu."



Kalimat semacam ini membuka ruang dialog.



Tentu, menerima perbedaan tidak berarti ayah harus menganggap semua pilihan anak benar. Orang tua tetap memiliki hak untuk menyampaikan kekhawatiran, terutama ketika keputusan anak berpotensi membawa konsekuensi serius.



Namun, menyampaikan kekhawatiran berbeda dengan memaksakan keseragaman.



Anak yang merasa dirinya diterima cenderung tidak perlu menyembunyikan kehidupannya dari orang tua. Sebaliknya, ketika setiap perbedaan langsung mendapat kritik, anak dapat memilih menjauh agar tidak terus-menerus merasa dihakimi.



Karena itu, salah satu bentuk kasih sayang yang semakin penting ketika anak dewasa adalah kemampuan mengatakan:



"Kita boleh berbeda, tetapi kamu tetap anak yang Ayah sayangi."



Hubungan yang sehat tidak selalu membutuhkan kesamaan pendapat.



Kadang-kadang, hubungan yang matang justru mampu bertahan meskipun dua orang melihat dunia dengan cara yang berbeda.



4. Belajar Mengelola Emosi Sebelum Berbicara dengan Anak



Seiring anak bertambah dewasa, konflik dapat berubah bentuk.



Ketika anak kecil membantah, orang tua mungkin cukup menetapkan aturan. Namun ketika anak sudah dewasa, komunikasi menjadi lebih kompleks. Anak dapat mempertanyakan keputusan ayah, menolak nasihat, mengkritik cara orang tua berpikir, atau memilih jalan yang tidak sesuai harapan.



Situasi seperti ini dapat memicu emosi.



Ayah mungkin merasa tidak dihargai. Merasa kehilangan otoritas. Merasa pengorbanannya tidak dipahami.



Namun, reaksi emosional yang terlalu kuat sering kali membuat percakapan semakin sulit.



Karena itu, kemampuan regulasi emosi menjadi sangat penting.



Sebelum merespons, ayah dapat belajar berhenti sejenak.



Tarik napas. Dengarkan sampai selesai. Tanyakan kepada diri sendiri:



"Apakah saya sedang mencoba membantu anak, atau sebenarnya saya sedang merasa kehilangan kendali?"



Pertanyaan tersebut dapat membantu membedakan antara kekhawatiran yang benar-benar penting dan rasa tidak nyaman karena anak mulai mandiri.



Ayah juga perlu belajar meminta maaf.



Meminta maaf tidak mengurangi wibawa seorang ayah.



Justru, ketika ayah mampu berkata:



"Tadi Ayah terlalu keras. Cara Ayah menyampaikannya tidak tepat."



anak belajar bahwa orang dewasa juga dapat melakukan kesalahan dan bertanggung jawab atas perilakunya.



Inilah salah satu bentuk perkembangan yang sangat berharga.



Anak tidak membutuhkan ayah yang selalu sempurna. Anak membutuhkan ayah yang mampu memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan.



Dengan demikian, ayah bukan hanya mengajarkan kedewasaan melalui nasihat, tetapi melalui contoh nyata.



5. Menemukan Cara Baru untuk Menghabiskan Waktu Bersama



Ketika anak masih kecil, kebersamaan biasanya terjadi secara alami.



Ayah mengantar sekolah, menemani bermain, makan bersama, atau pergi berlibur.



Ketika anak dewasa, kesempatan tersebut berkurang. Anak memiliki kuliah, pekerjaan, pasangan, teman, dan kehidupan pribadi.



Jika ayah menunggu anak kembali seperti ketika masih kecil, ia mungkin akan kecewa.



Sebaliknya, ayah perlu menemukan bentuk kebersamaan yang baru.



Mungkin bukan lagi bermain bersama, tetapi minum kopi dan berbicara. Bukan lagi menemani belajar, tetapi berdiskusi tentang pekerjaan. Bukan lagi mengajak anak pergi ke tempat yang dipilih ayah, tetapi mencoba mengikuti aktivitas yang disukai anak.



Ayah dapat bertanya:



"Sekarang kamu paling suka melakukan apa? Sesekali Ayah boleh ikut?"



Pertanyaan sederhana ini dapat membuka pintu menuju hubungan yang lebih dewasa.



Kebersamaan tidak harus selalu dalam bentuk aktivitas besar.



Memasak bersama, berjalan sore, menonton pertandingan, melakukan perjalanan singkat, makan malam, atau sekadar berbicara di dalam mobil dapat menjadi kesempatan penting untuk mempertahankan kedekatan.



Yang paling penting bukan durasi, melainkan kualitas interaksi.



Anak yang sudah dewasa mungkin tidak membutuhkan ayah untuk terus berada di sampingnya setiap saat. Tetapi ia tetap membutuhkan pengalaman bahwa ketika mereka bersama, ia merasa nyaman, dihargai, dan diterima.



6. Mau Belajar dari Anak



Salah satu perubahan psikologis yang menarik dalam hubungan orang tua dan anak dewasa adalah bahwa proses belajar tidak lagi berjalan satu arah.



Ketika anak kecil, ayah mengajarkan banyak hal.



Namun ketika anak dewasa, anak juga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dapat dibagikan kepada ayah.



Anak mungkin lebih memahami teknologi, budaya digital, dunia pekerjaan yang baru, tren komunikasi, atau cara pandang generasi yang berbeda.



Ayah tidak perlu merasa kehilangan wibawa ketika bertanya kepada anak.



Sebaliknya, mengatakan:



"Ajari Ayah cara menggunakan ini."



atau



"Menurut kamu, bagaimana orang seusiamu melihat masalah ini?"



dapat menjadi bentuk kerendahan hati yang memperkuat hubungan.



Kesediaan belajar dari anak juga menunjukkan bahwa perkembangan manusia tidak berhenti pada usia tertentu.



Ayah tetap dapat berubah.



Tetap dapat mencoba hal baru.



Tetap dapat memperbarui cara berpikir.



Dalam konteks hubungan keluarga, sikap seperti ini membuat anak merasa kontribusinya dihargai.



Ia tidak hanya diposisikan sebagai seseorang yang harus menerima nasihat, tetapi juga sebagai individu yang memiliki sesuatu untuk diberikan.



Hubungan akhirnya berubah dari hubungan satu arah menjadi hubungan timbal balik.



Ayah memberikan pengalaman hidup.



Anak memberikan perspektif baru.



Keduanya dapat saling memperkaya.



7. Membangun Hubungan yang Tidak Hanya Berpusat pada Peran sebagai Orang Tua



Ada satu hal yang sering dilupakan ketika anak mulai dewasa: ayah juga perlu memiliki kehidupan untuk dirinya sendiri.



Ketika bertahun-tahun hidup berpusat pada kebutuhan keluarga, sebagian ayah dapat mengalami kebingungan ketika anak mulai mandiri.



Rumah menjadi lebih sepi. Anak tidak lagi membutuhkan bantuan dalam banyak hal. Rutinitas keluarga berubah.



Pada titik tersebut, ayah perlu menemukan kembali dirinya.



Memiliki hobi. Merawat persahabatan. Mengembangkan keterampilan. Membaca. Berolahraga. Bepergian. Mempelajari sesuatu yang baru. Membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Atau sekadar memiliki waktu untuk refleksi pribadi.



Hal ini bukan berarti ayah menjauh dari anak.



Justru, ayah yang memiliki kehidupan psikologis yang sehat cenderung lebih mampu menghargai kemandirian anak.



Ia tidak menjadikan anak sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan atau tujuan hidup.



Anak akhirnya tidak merasa harus terus-menerus memenuhi kebutuhan emosional orang tuanya.



Hubungan mereka menjadi lebih bebas.



Ayah dapat berkata:



"Ayah bangga melihat kamu punya kehidupanmu sendiri. Ayah juga sedang menikmati dan membangun kehidupan Ayah."



Ini adalah salah satu bentuk cinta yang matang.



Mencintai anak bukan berarti mempertahankan mereka agar selalu dekat.



Terkadang, mencintai berarti memberikan ruang agar mereka dapat tumbuh menjadi dirinya sendiri sambil memastikan bahwa pintu hubungan tetap terbuka.



Bertumbuh Bersama Anak Berarti Ayah Juga Berani Berubah



Anak yang beranjak dewasa sebenarnya mengajak ayah memasuki tahap baru dalam kehidupannya.



Dulu ayah mungkin adalah orang yang paling banyak memberi arahan. Sekarang, ia mungkin lebih sering menjadi tempat bertanya dan berbagi.



Dulu anak membutuhkan perlindungan hampir setiap saat. Sekarang, ia membutuhkan kepercayaan.



Dulu ayah mengajarkan bagaimana menjalani hidup. Sekarang, anak juga dapat mengajarkan ayah bagaimana melihat dunia yang terus berubah.



Perubahan ini mungkin tidak selalu mudah.



Ada rasa kehilangan, kekhawatiran, bahkan ketakutan bahwa hubungan akan menjadi semakin jauh. Tetapi jarak dalam bentuk kemandirian tidak selalu berarti jarak emosional.



Hubungan justru dapat menjadi lebih dalam ketika ayah mampu melepaskan sebagian kontrol tanpa melepaskan kasih sayang.



Pada akhirnya, menjadi ayah bagi anak yang sudah dewasa bukan tentang mempertahankan posisi sebagai orang yang selalu paling tahu.



Ini tentang menjadi seseorang yang tetap hadir.



Mau mendengarkan.



Mau belajar.



Mau meminta maaf.



Mau menerima perbedaan.



Mau memberikan ruang.



Dan yang paling penting, mau terus bertumbuh.



Sebab anak-anak mungkin akan bertambah dewasa, tetapi perjalanan menjadi seorang ayah juga tidak pernah benar-benar selesai.



Setiap tahap kehidupan anak menghadirkan pelajaran baru bagi orang tua. Dan ketika ayah bersedia berkembang bersama anak-anaknya, hubungan mereka tidak harus berhenti menjadi hubungan antara orang tua dan anak.



Ia dapat berubah menjadi hubungan antara dua manusia dewasa yang saling menghargai, saling belajar, dan tetap saling membutuhkan dengan cara yang berbeda.



