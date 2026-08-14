Lionel Messi Mulai Mempertimbangkan Pensiun Setelah Kehilangan Sang Ayah

Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com – Lionel Messi mengisyaratkan kemungkinan pensiun dari sepak bola setelah ayahnya, Jorge Messi, meninggal dunia akibat sakit berkepanjangan.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (13/8), Kapten Inter Miami tersebut mengaku memiliki cukup banyak keraguan untuk terus bermain sepak bola dalam waktu yang lebih lama setelah kehilangan sosok yang selalu mendukung perjalanan kariernya.
Messi kembali ke Argentina untuk menghadiri pemakaman sang ayah dan kemudian menyampaikan penghormatan emosional melalui media sosial.
Dalam pesannya, pemain berusia 39 tahun itu mengungkapkan kesulitan melanjutkan hidup tanpa ayahnya sekaligus menyebut bahwa dirinya mulai mempertanyakan apakah masih akan bermain sepak bola dalam waktu yang panjang.
Keraguan tersebut muncul setelah Messi sebelumnya mendapat dorongan dari sang ayah untuk tetap tampil pada Piala Dunia, terutama ketika spekulasi mengenai masa depannya mulai bermunculan.
Setelah tampil gemilang bersama Argentina dengan mencetak delapan gol dan memberikan 12 kontribusi gol langsung sepanjang turnamen, Messi kini belum memberikan kepastian mengenai kelanjutan kariernya di level klub maupun internasional.
Messi juga absen ketika Inter Miami menghadapi Monterrey di Piala Liga dan diperkirakan kembali tidak tampil saat menghadapi León.
Masa depan pemain Argentina tersebut menjadi perhatian besar bagi Inter Miami yang berstatus juara bertahan Piala MLS dan kini berada di posisi kedua Konferensi Timur, sehingga keputusan Messi mengenai kelanjutan kariernya berpotensi memengaruhi arah klub dalam waktu mendatang.
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Jawa Pos
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