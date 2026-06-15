Sering Menjadi Orang yang Pertama Meminta Maaf? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, meminta maaf sering dianggap sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Orang yang berani mengakui kesalahan biasanya dipandang lebih bijaksana dibandingkan mereka yang terus-menerus mencari pembenaran.

Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada orang-orang yang hampir selalu menjadi pihak pertama yang meminta maaf, bahkan ketika kesalahan tidak sepenuhnya berada di pihak mereka?

Menurut psikologi, kebiasaan ini tidak selalu menunjukkan bahwa seseorang sering berbuat salah. Sebaliknya, hal tersebut dapat mencerminkan karakter, pola pikir, dan pengalaman emosional tertentu yang membentuk cara mereka berinteraksi dengan orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (12/6), jika Anda termasuk orang yang sering mengucapkan "maaf" lebih dulu saat terjadi konflik, berikut adalah delapan ciri yang mungkin Anda miliki.

1. Anda Sangat Empatik terhadap Perasaan Orang Lain

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Individu dengan tingkat empati yang tinggi cenderung lebih cepat menyadari ketika seseorang merasa terluka, kecewa, atau tidak nyaman.

Karena mampu melihat situasi dari sudut pandang orang lain, mereka sering kali memilih meminta maaf terlebih dahulu untuk meredakan ketegangan. Bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya bersalah, mereka tetap merasa tidak nyaman melihat orang lain terluka.

Psikolog menyebut bahwa empati yang tinggi membantu membangun hubungan yang sehat, tetapi jika tidak diimbangi dengan batasan yang jelas, seseorang dapat terlalu sering memikul tanggung jawab emosional yang sebenarnya bukan miliknya.

2. Anda Mengutamakan Keharmonisan dalam Hubungan