Adhisty Zara Umumkan Pernikahan dan Perlihatkan Perut Membuncit, Tuai Pro-Kontra di Kalangan Netizen

JawaPos.com - Pengumuman pernikahan oleh Adhisty Zara dan Tsaqib dalam unggahan di akun Instagram mereka menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Pasalnya, di antara sejumlah unggahan momen pernikahan, Zara dan Tsaqib mengunggah satu foto yang memperlihatkan perut membuncit diyakini kini telah hamil.

Dalam foto, terlihat Tsaqib berada di belakang Adhisty Zara dengan tangan memegangi perut sang istri yang sudah terlihat membuncit. Foto itu ada pada slide terakhir atau foto ke-11. Foto sengaja menyoroti bagian perut Zara sebagai bentuk pengumuman visual perihal kehamilan.

Munculnya foto yang memperlihatkan perut membuncit menuai pro dan kontra di kalangan netizen. Sejumlah dari mereka menduga, Adhisty Zara hamil duluan sebelum menikah.

"Anjir ternyata selama ini benar Zar? Syok berat," komentar salah satu netizen.

"Anjir beneran bunting ternyata, kirain cuma gosip," timpal yang lainnya.

"Film Dua Garis Biru real jadi kenyataan di hidupnya anjay."

"Normalisasikan nikah dulu baru hamil. Gosip adalah fakta yang tertunda."

Netizen lainnya meminta para pengguna media sosial untuk memilih berpikiran positif daripada menghakimi. Kerena bisa jadi, katanya, Adhisty Zara dan Tsaqib sudah menikah cukup lama namun baru diumumkan ke publik sekarang ini.