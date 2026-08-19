Profil Rachel Florencia, Istri Dikta yang Selisih Usianya 14 Tahun

Selebgram Rachel Florencia. (Instagram: rchelcia)
JawaPos.com - Musisi Pradikta Wicaksono atau Dikta kembali menjadi pusat perhatian publik setelah diam-diam menikah dengan seorang perempuan bernama Rachel Florencia pada Minggu (16/8). Kabar pernikahan tersebut sekaligus membuat sosok Rachel Florencia semakin banyak dicari publik, termasuk mengenai latar belakang hingga perjalanan kariernya.
Dikta dan Rachel Florencia diketahui memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni sekitar 14 tahun. Dikta lahir pada 10 Januari 1986 dan kini sudah berusia 40 tahun. Sementara Rachel Florencia lahir pada 29 Februari 2000 dan kini berusia 26 tahun.
Meski terpaut usia lebih dari satu dekade, perbedaan tersebut tampaknya bukan menjadi penghalang bagi keduanya untuk membawa hubungan ke jenjang pernikahan. Pernikahan Dikta dan Rachel bahkan telah tercatat di KUA Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
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Rachel Florencia memiliki nama lengkap Rachel Florencia Rudy Gunawan. Ia dikenal publik dengan nama Rachel Cia dan sudah cukup lama berkecimpung di industri hiburan serta dunia digital.
Rachel lahir di Cianjur, Jawa Barat, pada 29 Februari 2000. Dia dikenal sebagai selebgram, model, aktris, penyanyi, sekaligus figur yang memiliki kedekatan dengan dunia gim dan esports. Popularitasnya di media sosial membuat Rachel memiliki basis penggemar tersendiri jauh sebelum kabar hubungannya dengan Dikta mencuat ke publik.
Rachel juga bukan nama baru di dunia hiburan. Perjalanan kariernya dimulai ketika dia mengikuti audisi JKT48 generasi ketiga pada 2014. Saat itu, Rachel masih duduk di bangku SMA. Meski belum berhasil menjadi anggota JKT48, pengalaman tersebut menjadi salah satu langkah awal untuk memasuki industri hiburan.
Kegagalan dalam audisi tidak lantas membuat Rachel berhenti mengejar karier di dunia entertainment. Ia kemudian mengembangkan kiprahnya sebagai model, influencer, hingga terjun ke dunia musik dan akting.
Nama Rachel Florencia semakin dikenal luas ketika dirinya berkarier di dunia esports. Ia pernah dipercaya menjadi brand ambassador EVOS, salah satu organisasi esports yang cukup populer di Indonesia.
Dari sana, sosok Rachel semakin lekat dengan industri gaming. Aktivitasnya di media sosial juga turut memperkuat popularitasnya sebagai figur publik dengan pengikut yang cukup besar.
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