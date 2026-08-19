Spider-Man Brand New Day Raih Rp 32,5 Triliun dan Resmi Jadi Film Spider-Man Terlaris Sepanjang Masa

JawaPos.com – Spider-Man: Brand New Day mencatat pencapaian besar setelah meraih pendapatan lebih dari USD 2 miliar atau sekitar Rp32,5 triliun di seluruh dunia hanya dalam tiga minggu penayangan.

Dilansir dari laman Variety pada Rabu (19/8), Film terbaru Sony yang dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker tersebut mengumpulkan USD 785 juta atau sekitar Rp12,7 triliun dari pasar Amerika Utara dan USD 1,23 miliar atau sekitar Rp19,9 triliun dari pasar internasional, sehingga totalnya mencapai USD 2,022 miliar atau sekitar Rp32,8 triliun.

Pencapaian tersebut sekaligus menempatkan Brand New Day sebagai film Spider-Man terlaris sepanjang masa, melampaui pendapatan Spider-Man: No Way Home yang mencapai sekitar USD 1,9 miliar atau Rp30,8 triliun.

Baca Juga:Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez Pilih Adakan Pernikahan Sederhana di Portugal

Spider-Man: Brand New Day menjadi film kedelapan dalam sejarah yang berhasil menembus pendapatan USD 2 miliar atau sekitar Rp32,5 triliun secara global, bergabung dengan sejumlah film seperti Avatar, Avengers: Endgame, dan Avatar: The Way of Water.

Film tersebut juga menjadi film tercepat kedua yang mencapai pencapaian tersebut setelah Avengers: Endgame, yang membutuhkan waktu 11 hari untuk menembus angka USD 2 miliar atau sekitar Rp32,5 triliun.

Kesuksesan tersebut semakin memperkuat posisi Brand New Day sebagai salah satu film dengan pendapatan terbesar sepanjang sejarah perfilman dunia.

Film yang merupakan penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker itu sebelumnya telah mencatat pembukaan luar biasa dengan pendapatan USD 360 juta atau sekitar Rp5,8 triliun di Amerika Utara dan USD 932 juta atau sekitar Rp15,1 triliun secara global.

Brand New Day kemudian menembus pendapatan USD 1 miliar atau sekitar Rp16,2 triliun hanya dalam enam hari dan kini berpeluang mengejar rekor yang lebih tinggi.