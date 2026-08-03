Spider-Man Brand New Day Buka Penayangan dengan Rekor Box Office Senilai Rp 5 Triliun

JawaPos.com – Spider-Man: Brand New Day mencetak sejarah baru di industri perfilman setelah meraih debut spektakuler di box office.

Dilansir dari laman Screen Rant pada Minggu (2/8), Film Marvel Cinematic Universe yang dibintangi Tom Holland tersebut diproyeksikan memperoleh pendapatan pembukaan domestik sebesar USD 325 juta atau sekitar Rp5,3 triliun dalam tiga hari pertama penayangan.

Pencapaian tersebut menjadikan film ini sebagai salah satu debut terbesar sepanjang sejarah perfilman.

Kesuksesan tersebut membuat Spider-Man: Brand New Day menjadi film dengan debut domestik terbesar pada tahun 2026.

Film ini mengungguli rekor sebelumnya yang diraih Toy Story 5 dengan pendapatan pembukaan sebesar USD 159,7 juta atau sekitar Rp2,6 triliun. Selain itu, film terbaru Spider-Man tersebut juga mencatatkan pendapatan hari pertama domestik sebesar USD 168 juta atau sekitar Rp2,7 triliun.

Pencapaian Brand New Day juga melampaui rekor film Spider-Man sebelumnya. Film ini berhasil mengungguli Spider-Man: No Way Home yang sebelumnya memegang rekor debut domestik waralaba tersebut dengan pendapatan USD 260,1 juta atau sekitar Rp4,2 triliun pada 2021.

Dengan hasil tersebut, film terbaru Tom Holland menjadi film Spider-Man dengan pembukaan terbesar sepanjang masa tanpa memperhitungkan inflasi.

Potensi kesuksesan film ini diperkirakan masih dapat meningkat seiring berjalannya masa penayangan. Jika mengikuti performa No Way Home, film tersebut berpeluang mencapai pendapatan global sekitar USD 2,4 miliar atau sekitar Rp39,2 triliun.

Angka tersebut dapat menempatkannya sebagai salah satu film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah setelah Avengers: Endgame dan Avatar.