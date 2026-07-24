Comeback Makin Dekat! Taemin SHINee Unggah Teaser Misterius untuk Album Terbaru

taemin shinee (pinterest @lunna)
JawaPos.com – Taemin SHINee memberi sinyal dimulainya era baru dalam perjalanan karier solonya.
Tepat pada 23 Juli, ia merilis video teaser misterius berjudul "This is", yang langsung memicu rasa penasaran para penggemar di seluruh dunia.
Belum banyak detail mengenai proyek yang tengah dipersiapkan Taemin. Konsep visual yang penuh nuansa misterius berhasil meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan karya terbaru dari penyanyi sekaligus penari tersebut.
Hingga saat ini, Taemin memang belum mengumumkan tanggal resmi comeback maupun informasi mengenai judul album barunya. Namun, kemunculan teaser "This is" menjadi indikasi kuat bahwa proses promosi untuk perilisan mendatang telah resmi dimulai.
Taemin juga sempat mengungkapkan rencananya untuk kembali menyapa penggemar dengan album baru pada musim gugur tahun ini.
Pernyataan tersebut membuat setiap pembaruan yang dibagikannya selalu menjadi sorotan, termasuk teaser terbaru yang kini ramai diperbincangkan di media sosial.
Sebagai salah satu solois K-pop yang dikenal dengan konsep artistik dan penampilan panggung yang ikonik, Taemin kerap menghadirkan karya dengan kualitas visual maupun musikal yang tinggi.
Karena itu, banyak penggemar berspekulasi bahwa comeback kali ini akan kembali menawarkan konsep unik yang berbeda dari rilisan-rilisan sebelumnya.
Meski detail album masih dirahasiakan, teaser "This is" berhasil membangun ekspektasi tinggi terhadap perjalanan baru Taemin.
Para penggemar kini tinggal menantikan pengumuman resmi mengenai tanggal comeback, daftar lagu, serta konsep lengkap dari album yang dijadwalkan meluncur pada musim gugur mendatang.
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