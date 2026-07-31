Minho SHINee Jalani Pemeriksaan Kesehatan, Dokter Temukan Tanda Latihan Berlebihan

JawaPos.com – Minho SHINee membuktikan kecintaannya pada olahraga, tetapi kebiasaan berlatih dengan intensitas tinggi ternyata membuat dokter mengeluarkan peringatan serius.

Dalam video terbaru di YouTube pribadinya yang diunggah pada 29 Juli, sang idol menjalani pemeriksaan kesehatan dengan metode tes delapan konstitusi (8-constitution test) untuk mengetahui kondisi tubuhnya secara menyeluruh.

Dikutip dari The Chosun, Minho mengaku penasaran dengan hasil pemeriksaan karena belum pernah menjalani tes tersebut sebelumnya. Setelah mengisi kuesioner medis, ia menjalani serangkaian pemeriksaan, termasuk tes darah.

Saat melihat hasilnya, dokter langsung menanyakan apakah Minho baru saja melakukan olahraga berat dalam beberapa hari terakhir. Sang idol pun mengakui bahwa ia berlatih keras setiap hari selama sepekan terakhir.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar enzim AST Minho berada di atas batas normal. Menurut dokter, kondisi itu bukan semata-mata menandakan gangguan hati, melainkan dapat terjadi akibat kerusakan otot yang dipicu latihan fisik berlebihan.

Ia menjelaskan bahwa angka seperti itu umumnya ditemukan pada atlet profesional yang menjalani kompetisi atau latihan dengan intensitas sangat tinggi.

Pemeriksaan tekanan darah dan kondisi pembuluh darah juga menunjukkan indeks arteriosklerosis yang sedikit lebih tinggi dari perkiraan.

Dokter menilai latihan yang terlalu berat bisa menjadi salah satu penyebabnya, meski ia menyarankan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan Minho secara menyeluruh.

Dokter memberikan kabar baik dengan menyebut kualitas otot Minho sangat prima. Namun, ia tetap mengingatkan bahwa tubuh membutuhkan waktu untuk memulihkan diri.