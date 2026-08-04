Operator KMP Mutiara Sentosa II Minta Maaf atas Kebakaran Kapal di Sumenep

JawaPos.com - PT Atosim Lampung Pelayaran (ALT) selaku perusahaan operator Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II, menyampaikan permintaan maaf atas insiden kebakaran yang merenggut 5 korban jiwa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Operasi dan Komersial PT ALT, Asep Suparman dalam konferensi pers di Posko Penanganan Penumpang KMP Mutiara Sentosa II di Terminal GSN, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

"Mohon maaf Kepada semua pihak atas musibah ini," tutur Asep kepada awak media, Selasa (4/8).

Laki-laki berambut cepak tersebut menegaskan perusahaan bertanggung jawab atas insiden ini, termasuk memberikan perlindungan asuransi bagi para korban maupun kendaraan yang terdampak.

"Terkait dengan tadi korban, kendaraan, dan korban jiwa, dari manajemen sudah mengasuransikannya. Sekali lagi mohon maaf atas kejadian ini," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai dugaan penyebab KMP Mutiara Sentosa II yang melayani rute Surabaya-Makassar tersebut kebakaran, pihak perusahaan enggan berkomentar dan menyerahkan proses penyelidikan ke aparat yang berwenang.

"Sudah berlangsung (investigasi) dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), ya. Kami belum bisa menduga, lebih baik menunggu hasil kesimpulan dari kepolisian," tegas Asep.

Kronologi Singkat Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II mengalami kecelakaan laut di Perairan Utara Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur pada Minggu pagi (2/8).

KMP Mutiara Sentosa II merupakan kapal jenis Ro-Ro milik PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP).