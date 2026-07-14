Jelang Tayang, Park You Na dan Bae Jung Nam Ungkap Daya Tarik Love on the Menu 

Park You Na dan Bae Jung Nam (x @soompi)

JawaPos.com – Park You Na dan Bae Jung Nam membagikan pengalaman mereka selama membintangi drama keluarga romantis Love on the Menu.

Dilansir dari soompi, keduanya mengungkap alasan tertarik bergabung dalam proyek ini sekaligus menjelaskan pesona karakter yang akan mereka perankan di layar kaca.

Park You Na memerankan Han Gyu Young, seorang dokter muda berbakat yang bekerja keras demi meraih kesuksesan. Meski sekilas terlihat keras kepala dan sulit didekati, Gyu Young sebenarnya memikul beban emosional yang besar serta memiliki tekad kuat untuk melindungi keluarganya.

Park You Na mengaku butuh waktu untuk benar-benar memahami karakter tersebut, namun setelah berulang kali membaca naskah, ia justru merasa semakin bersimpati terhadap Gyu Young.

Sementara itu, Bae Jung Nam berperan sebagai Jo Heung Sik, pria berkarisma yang dikenal berpenampilan tangguh tetapi berhati hangat.

Menurut sang aktor, karakter Heung Sik memiliki banyak kesamaan dengan dirinya, terutama dalam hal kesetiaan kepada orang-orang terdekat.

Ia menilai sisi menarik karakter itu justru muncul lewat momen-momen sederhana, seperti makan bersama atau saling bercanda dalam kehidupan sehari-hari.

Park You Na juga mengungkap chemistry yang terjalin dengan Hani, yang memerankan kakaknya, Han Gyu Rim. Ia mengatakan Hani lebih dulu mencairkan suasana di lokasi syuting dengan mengajaknya berbicara santai, sehingga keduanya cepat akrab.

Namun saat kamera mulai merekam, Hani berubah menjadi sangat fokus, yang menurut Park You Na ikut membantunya mendalami setiap adegan.

Bae Jung Nam mengaku menikmati kerja samanya dengan Kang Ae Shim yang berperan sebagai ibunya dalam drama. Ia menyebut improvisasi lawan mainnya sering memunculkan ide-ide baru selama syuting, sehingga interaksi mereka terasa lebih alami dan penuh energi.

Love on the Menu bukan sekadar drama romantis, melainkan kisah hangat tentang keluarga, pengorbanan, dan proses saling memahami.