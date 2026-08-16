Diganjar 10 Jahitan, Yukie PAS Band dalam Tahap Pemulihan di RS Hermina Bandung

JawaPos.com - Yukie Arifin Martawidjaja atau Yukie PAS Band masih menjalani perawatan di RS Hermina Cikadut, Bandung, setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (15/8) kemarin.

Sandy, rekan Yukie di grup musik PAS Band menyatakan bahwa Yukie mengalami kecelakaan di Jalan AH Nasution, Sukamiskin, Arcamanik, Bandung. Pada saat kejadian, Yukie menumpangi mobil berwarna putih.

Tak lama kemudian setelah mengalami kecelakaan, ia dilarikan ke salah satu rumah sakit terdekat agar mendapat penanganan dengan baik. Menurut Sandy, luka di bagian kepalanya cukup banyak sehingga harus dilakukan sejumlah jahitan.

"Ada sekitar 10 jahitan. Sekarang masih dirawat di RS Hermina Cikadut setelah dijahit," kata Sandy kepada JawaPos.com, Minggu (16/8).

Sandy menambahkan, kondisi Yukie saat ini masih dalam tahap pemulihan pascajahitan dilakukan dokter pada bagian kepalanya. Karena itu, Yukie masih membutuhkan perawatan dan pemantauan dari tim medis di rumah sakit.

"Sekarang masih dalam tahap pemulihan pasca dijahit kepalanya," ujar Sandy.

Sandy sebelumnya membagikan foto kondisi mobil melalui akun Instagram pribadinya pada Minggu (16/8). Di sana terlihat kendaraan yang ditumpangi Yukie mengalami kerusakan cukup parah setelah terlibat tabrakan dengan kendaraan lain.

Bagian depan kanan mobil terlihat ringsek, sedangkan roda depan mengalami kerusakan hingga tampak patah namun masih tersangkut pada bodi kendaraan.