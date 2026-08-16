Penampakan Mobil yang Ditumpangi Yukie PAS Band Usai Alami Kecelakaan

JawaPos.com - Mobil putih yang ditumpangi vokalis grup musik PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau Yukie, terlihat mengalami kerusakan cukup parah setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (15/8).

Bagian depan kanan kendaraan tampak ringsek, sementara roda depan terlihat patah namun tidak sampai epas atau masih tersangkut pada bodi mobil.

Kerusakan mobil yang ditumpangi Yukie juga terlihat pada bagian pintu dari sisi pengemudi. Bagian tengah hingga bawah pintu tampak mengalami benturan cukup keras dilihat dari tingkat kerusakannya.

Penampakan mobil itu dibagikan oleh drummer PAS Band, Sandy, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (16/8). Selain foto kendaraan, Sandy juga mengunggah kondisi terkini Yukie yang masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.

Dalam foto tersebut, Yukie terlihat terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan mata terpejam. Kepala vokalis PAS Band itu tampak diperban setelah mendapat jahitan dari dokter akibat luka yang dialaminya.

Sandy mengungkapkan, kecelakaan terjadi ketika Yukie sedang mengemudikan mobil putih tersebut. Kendaraan yang ditumpanginya tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lain yang pengemudinya diduga sedang tidak fokus karena menggunakan handphone saat berkendara.

"Kemarin siang Yuki mengalami kecelakaan saat membawa mobil putih ini dan ditabrak oleh kendaraan lain yang diduga tidak fokus (diduga main HP)," tulis Sandy melalui akun Instagram @sandypasband_.

Usai kecelakaan, Yukie langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Luka yang dialami Yukie terdapat pada beberapa bagian tubuh, erutama pada bagian kepala.