Penampakan Mobil yang Ditumpangi Yukie PAS Band Usai Alami Kecelakaan

Sandy PAS Band memperlihatkan penampakan kondisi mobil yang ditumpangi Yukie PAS Band setelah ditabrak pengendara lain yang sedang main handphone. (Instagram: sandypasband_)
JawaPos.com - Mobil putih yang ditumpangi vokalis grup musik PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau Yukie, terlihat mengalami kerusakan cukup parah setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (15/8).
Bagian depan kanan kendaraan tampak ringsek, sementara roda depan terlihat patah namun tidak sampai epas atau masih tersangkut pada bodi mobil.
Kerusakan mobil yang ditumpangi Yukie juga terlihat pada bagian pintu dari sisi pengemudi. Bagian tengah hingga bawah pintu tampak mengalami benturan cukup keras dilihat dari tingkat kerusakannya.
Penampakan mobil itu dibagikan oleh drummer PAS Band, Sandy, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Minggu (16/8). Selain foto kendaraan, Sandy juga mengunggah kondisi terkini Yukie yang masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.
Dalam foto tersebut, Yukie terlihat terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan mata terpejam. Kepala vokalis PAS Band itu tampak diperban setelah mendapat jahitan dari dokter akibat luka yang dialaminya.
Baca Juga:Penertiban Truk Tambang Parung Panjang Hanya Bertahan 1 Hari, Netizen Sentil Keras Rudy Susmanto
Sandy mengungkapkan, kecelakaan terjadi ketika Yukie sedang mengemudikan mobil putih tersebut. Kendaraan yang ditumpanginya tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lain yang pengemudinya diduga sedang tidak fokus karena menggunakan handphone saat berkendara.
"Kemarin siang Yuki mengalami kecelakaan saat membawa mobil putih ini dan ditabrak oleh kendaraan lain yang diduga tidak fokus (diduga main HP)," tulis Sandy melalui akun Instagram @sandypasband_.
Usai kecelakaan, Yukie langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Luka yang dialami Yukie terdapat pada beberapa bagian tubuh, erutama pada bagian kepala.
Sandy juga menjelaskan bahwa Yukie harus menjalani tindakan medis berupa jahitan pada bagian kepala akibat luka yang dideritanya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Soal Penolakan Pembangunan Gereja di Citraland, Wali Kota Eri: Tidak Sesuai Site Plan
Prediksi Skor Singapura vs Thailand: Ilhan Fandi Jadi Ancaman, Tuan Rumah Bisa Bikin Kejutan
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Pembangunan Gereja di Citraland Surabaya Ditolak Warga, Ternyata karena salah soal Perizinannya
Jadwal Siaran Langsung Sabah FC vs Persib Bandung di Dewata Challenge Series 2026: Live di Indosiar
5 Weton Aras Kembang yang Bisa Memikat Lawan Jenis karena Kharismatik danMempesona Menurut Primbon Jawa