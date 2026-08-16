Yukie PAS Band Kecelakaan, Kepala Terluka hingga Harus Dijahit

JawaPos.com - Kabar kurang mengenakkan datang dari vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja. Ia mengalami kecelakaan lalu lintas saat mengendarai mobil pada Sabtu (15/8) kemarin.

Kabar tersebut disampaikan drummer PAS Band, Sandy, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada hari ini, Minggu (16/8). Dalam unggahannya, Sandy turut membagikan kondisi Yukie setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Foto yang dibagikan Sandy memperlihatkan Yukie tengah terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan mata terpejam. Kepala sang vokalis tampak sudah diperban setelah menjalani tindakan medis.

Tak hanya itu, ia juga memperlihatkan kondisi mobil yang sempat dikendarai Yukie setelah mengalami kecelakaan. Mobil tersebut tampak mengalami kerusakan yang cukup parah, terutama pada bagian samping mobil bagian depan.

Bagian depan kanan mobil terlihat mengalami kerusakan berat hingga roda tampak patah dan tersangkut pada bodi kendaraan. Kerusakan parah juga terlihat pada pintu sisi pengemudi, terutama pada bagian tengah hingga ke bawah. Kondisi tersebut menggambarkan cukup kerasnya benturan yang terjadi.

Sandy menjelaskan, kecelakaan terjadi ketika Yukie sedang mengemudikan mobil berwarna putih. Kendaraan yang ditumpanginya ditabrak oleh kendaraan lain yang diduga melaju dalam kondisi pengemudinya sedang tidak fokus karena menggunakan handphone.

"Kemarin siang Yuki mengalami kecelakaan saat membawa mobil putih ini dan ditabrak oleh kendaraan lain yang diduga tidak fokus (diduga main HP)," tulis Sandy melalui akun Instagram @sandypasband_.

Setelah kecelakaan terjadi, Yukie langsung dibawa ke rumah sakit untuk terdekat mendapatkan penanganan medis. Luka yang dialaminya cukup serius, terutama pada bagian kepala.