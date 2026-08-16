Yukie PAS Band Kecelakaan Ditabrak Pengendara yang Main HP, Selebriti-Netizen Mendoakan

Yukie PAS Band mengalami kecelakaan usai ditabrak pengendara lain yang sedang main handphone. (Instagram: yukietendo)
JawaPos.com - Kabar kecelakaan yang dialami vokalis PAS Band, Yuki Arifin Martawidjaja atau Yukie, mengundang perhatian dari publik luas. Sejumlah selebriti hingga netizen langsung menyampaikan doa dan harapan agar Yukie dapat segera pulih setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada Sabtu (15/8).
Kabar Yukie mengalami kecelakaan disampaikan drummer PAS Band, Sandy, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @sandypasband_, Minggu (16/8). Dalam unggahannya, Sandy memperlihatkan kondisi Yukie yang tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.
Unggahan tersebut langsung dipenuhi komentar bernada dukungan dan doa. Sejumlah selebriti ikut mendoakan kesembuhan Yukie. Beberapa diantaranya yaitu Tantri Syalindri, Armand Maulana, Poppy Sovia, dan lain-lain.
"Innalillahi wainna ilaihi roji'un. Kang @yukietendo lekas pulih Kang," tulis Tantri Kotak.
Doa serupa disampaikan Armand Maulana. Ia berharap Yukie dapat segera kembali sehat dan beraktivitas seperti biasa.
"Innalillahi Waina Ilaihi Rojiun. Duh Ya Allah, insya.Allah @yukietendo enggal damang jagjag waringkas deui. Syafakallah lurrrrr..Aamiin Ya Rabb," tulis Armand.
Tak hanya dari kalangan selebriti, dukungan dan doa juga berdatangan dari para pengguna media sosial. Banyak netizen mengirimkan doa pada kolom komentar unggahan Sandy, dengan harapan agar Yukie segera pulih.
"Sobat @yukietendo cepat sembuh dan kembali beraktifitas seperti biasa ya," tulis salah satu netizen.
"Ya Allah, Pas Band benar-benar mau naik kelas, cepat sehat om Yuki," komentar netizen lainnya.
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Jawa Pos
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