Annisa Dalimunthe-Ikmal Tobing Keliling Sekolah, Ajak Anak-anak Cintai Indonesia

JawaPos.com - Penyanyi cilik Annisa Dalimunthe bersama drummer rock Ikmal Tobing menggelar rangkaian tur ke sekolah-sekolah dan menutupnya di salah satu sekolah dasar di Jakarta untuk memperkenalkan single “Merah Putih Gemilang”.

Mereka menggelar tur keliling sekolah sekaligus untuk tujuan menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap anak-anak menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Perjalanan tur tersebut berakhir di SDN Utan Kayu Selatan 20, Jakarta Timur, beberapa hari lalu. Sebelumnya, Annisa dan Ikmal telah menyambangi sejumlah sekolah, yakni MTs Jakarta Pusat pada 24 Juni, SDN Rawa Bunga 01 pada 4 Agustus, SDN Jatinegara 08 pada 5 Agustus, dan SDN Jatinegara 01 pada 6 Agustus 2026.

Rangkaian kegiatan ini tidak sekadar menghadirkan pertunjukan musik. Annisa dan Ikmal membawa pesan tentang cinta Tanah Air melalui lagu “Merah Putih Gemilang” yang dikemas dengan aransemen ceria dan mudah diterima anak-anak.

Suasana di setiap sekolah pun dibuat semarak dengan beragam pertunjukan seni. Para siswa menampilkan tarian daerah, drumband, pantomim hingga permainan angklung yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan.

Pihak sekolah menyambut positif kehadiran Annisa. Di usia yang masih muda, Annisa dinilai mampu menjadi contoh bahwa anak-anak juga dapat berkarya sekaligus menginspirasi teman seusianya.

Dalam setiap penampilannya, Annisa membuka pertunjukan dengan lagu “Anugerah Terindah”, kemudian menyanyikan “Alhamdulillah”. Penampilan ditutup dengan “Merah Putih Gemilang” yang dibawakannya bersama Ikmal Tobing.

Antusiasme para siswa terlihat ketika lagu tersebut dimainkan. Sejumlah anak bahkan sudah hafal lirik “Merah Putih Gemilang” dan ikut bernyanyi bersama Annisa dan Ikmal.