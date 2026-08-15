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Leni Setya Wati
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 11.30 WIB

SEVENTEEN Masuki Fase Akhir Wamil, Empat Member Dijadwalkan Bertugas Tahun Ini

mingyu (x @kchartsmaster) - Image

mingyu (x @kchartsmaster)

JawaPos.com – SEVENTEEN semakin mendekati akhir perjalanan wajib militer para membernya.

Berdasarkan laporan Dispatch oleh reporter Park Hye-jin pada 10 Agustus 2026, Pledis Entertainment telah mengumumkan jadwal wajib militer Mingyu, Seungkwan, dan Dino melalui Weverse.

Ketiganya akan menjalankan kewajiban masing-masing secara bertahap, sekaligus tetap menyapa CARAT melalui aktivitas dan konten yang telah dipersiapkan.

Menurut pengumuman Pledis Entertainment, Seungkwan dan Dino akan memulai wajib militer sebagai anggota band militer pada 26 Oktober 2026.

Sementara itu, Mingyu dijadwalkan memulai layanan alternatif pada 10 September 2026.

Ketiga member masih akan menjalani agenda resmi yang telah dijadwalkan sebelum tanggal keberangkatan masing-masing.

Pledis juga memastikan tidak akan ada acara resmi di lokasi pendaftaran demi menjaga ketertiban dan kenyamanan para prajurit serta keluarga mereka.

Meski harus menjalani masa tugas, SEVENTEEN memastikan komunikasi dengan CARAT tidak akan terputus.

Mengutip pernyataan pihak SEVENTEEN, ketiga member akan tetap menyapa penggemar melalui berbagai konten yang telah disiapkan sebelumnya.

Dengan strategi tersebut, kehadiran mereka di tengah penggemar diharapkan tetap terasa meski aktivitas langsung harus dibatasi selama menjalani wajib militer.

Editor: Hanny Suwindari
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