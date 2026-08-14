Kerap Kesulitan Saat di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Anda Melakukan 6 Perilaku Ini

seseorang yang kesulitan saat di tempat kerja./Magnific/yanalya
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan di tempat kerja seolah tidak pernah benar-benar mudah?
Sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada masalah. Ketika satu persoalan selesai, muncul persoalan lain. Hubungan dengan rekan kerja terasa canggung, komunikasi dengan atasan sering tidak berjalan sesuai harapan, pekerjaan terasa semakin melelahkan, atau Anda merasa selalu berada dalam situasi yang membuat stres.
Menariknya, tidak semua kesulitan di tempat kerja berasal dari lingkungan.
Tentu saja, ada tempat kerja yang memang penuh tekanan, atasan yang kurang suportif, beban kerja yang tidak masuk akal, atau budaya kerja yang tidak sehat. Namun dalam psikologi, ada pula perilaku-perilaku tertentu yang mungkin dilakukan seseorang secara otomatis tanpa disadari dan justru membuat situasi kerja menjadi lebih rumit.
Bukan berarti Anda adalah penyebab semua masalah.
Namun, terkadang perubahan kecil dalam cara kita berpikir, berkomunikasi, dan merespons situasi dapat memberikan perbedaan yang cukup besar.
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat enam perilaku yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan jika akhir-akhir ini sering mengalami kesulitan di tempat kerja.
1. Terlalu sering mengatakan "iya" meskipun sebenarnya tidak sanggup
Ada orang yang merasa tidak enak hati ketika harus menolak permintaan orang lain.
Ketika rekan kerja meminta bantuan, ia langsung berkata, "Boleh."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
3 Fakta Gonzalo Ritacco, Pemain Incaran Persebaya Surabaya yang Pernah Lawan Son Heung-min
HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Stadion Scottish Gas Murrayfield
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur