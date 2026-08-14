Kerap Kesulitan Saat di Tempat Kerja, Mungkin Tanpa Sadar Anda Melakukan 6 Perilaku Ini

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa bahwa kehidupan di tempat kerja seolah tidak pernah benar-benar mudah?

Sudah berusaha menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin, tetapi tetap saja ada masalah. Ketika satu persoalan selesai, muncul persoalan lain. Hubungan dengan rekan kerja terasa canggung, komunikasi dengan atasan sering tidak berjalan sesuai harapan, pekerjaan terasa semakin melelahkan, atau Anda merasa selalu berada dalam situasi yang membuat stres.

Menariknya, tidak semua kesulitan di tempat kerja berasal dari lingkungan.

Tentu saja, ada tempat kerja yang memang penuh tekanan, atasan yang kurang suportif, beban kerja yang tidak masuk akal, atau budaya kerja yang tidak sehat. Namun dalam psikologi, ada pula perilaku-perilaku tertentu yang mungkin dilakukan seseorang secara otomatis tanpa disadari dan justru membuat situasi kerja menjadi lebih rumit.

Bukan berarti Anda adalah penyebab semua masalah.

Namun, terkadang perubahan kecil dalam cara kita berpikir, berkomunikasi, dan merespons situasi dapat memberikan perbedaan yang cukup besar.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (12/8), terdapat enam perilaku yang mungkin tanpa sadar Anda lakukan jika akhir-akhir ini sering mengalami kesulitan di tempat kerja.

1. Terlalu sering mengatakan "iya" meskipun sebenarnya tidak sanggup

Ada orang yang merasa tidak enak hati ketika harus menolak permintaan orang lain.