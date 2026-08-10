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Abdul Rahman
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.45 WIB

Film Horor Urang Bunian Angkat Legenda Mistis dari Sumatera, Tayang 17 September 2026

Jumpa pers film Urang Bunian. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Jumpa pers film Urang Bunian. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Legenda Urang Bunian yang selama bertahun-tahun hidup dalam cerita masyarakat Sumatera kini diangkat ke layar lebar. Film horor-misteri garapan rumah produksi Dari Hati Film Entertainment tersebut dijadwalkan tayang serentak di bioskop Tanah Air mulai 17 September 2026.

Film ini resmi memperkenalkan official poster dan official trailer dalam acara press conference yang digelar di bilangan Cawang, Jakarta, Senin (10/8). Peluncuran ini sekaligus menjadi langkah awal perjalanan film Urang Bunian sebelum menyapa para penonton di bioskop.

Acara tersebut dihadiri produser Johansyah Jumberan dan Victor G. Pramusinto, sutradara Rendy Herpy, serta para pemeran seperti Dimas Aditya, Fauzan Nasrul,  Naura Hakim, dan Ruth Marini. Adapun aktris Adinda Thomas hanya bisa hadir melalui video.

Bukan sekadar kisah tentang makhluk gaib, Urang Bunian memiliki akar kuat dalam cerita rakyat di sejumlah wilayah Sumatera dan kawasan Melayu. Makhluk ini dipercaya hidup di tengah hutan dan memiliki dunia sendiri yang berdampingan dengan kehidupan manusia, tetapi tidak semua orang dapat melihat keberadaannya.

Mitos tersebut kemudian menjadi pijakan Rendy Herpy dalam mengembangkan film Urang Bunian. Sebagai orang yang berasal dari Sumatera, sang sutradara mengaku sudah mengenal cerita tentang Urang Bunian sejak masih kecil.

Rendy mengatakan, ketertarikannya menggarap film tersebut berawal dari keinginannya untuk membawa cerita yang sudah lama dikenal banyak orang ke dalam bentuk sinema.

“Saya tahu DHF suka membuat film urban legend. Jadi, pas saya tawarkan cerita ini mereka tertarik. Tapi sebelumnya kita melakukan riset dulu. Kebetulan saya orang Sumatera, jadi Urang Bunian itu sudah saya tahu, termasuk mitos-mitosnya. Saya senang membuat film ini karena seperti menjawab pertanyaan saya di masa kecil,” ujar Rendy.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi Rendy untuk membangun atmosfer film. Ia tidak hanya menggunakan Urang Bunian sebagai latar cerita horor, tapi juga menggali kepercayaan dan mitologi yang berkembang di masyarakat.

Ide Rendy tersebut kemudian mendapat respons positif dari Dari Hati Film Entertainment. Produser Johansyah Jumberan melihat, legenda Urang Bunian memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi cerita layar lebar karena kisahnya telah dikenal di berbagai daerah.

Editor: Abdul Rahman
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