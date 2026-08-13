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Leni Setya Wati
Jumat, 14 Agustus 2026 | 04.30 WIB

Ternyata Bukan Cengeng, Pria yang Menangis Saat Film Sedih Bisa Punya 8 Sifat Positif Ini

Ilustrasi pria menangis saat menonton film. (Freepik/DC Studio) - Image

Ilustrasi pria menangis saat menonton film. (Freepik/DC Studio)

JawaPos.com – Air mata sering kali masih dianggap sebagai tanda kelemahan, terutama ketika keluar dari mata seorang pria. Padahal, menangis merupakan salah satu bentuk respons emosional yang manusiawi dan tidak selalu berkaitan dengan kelemahan mental.

Ketika menyaksikan film dengan cerita yang menyentuh, sebagian pria bahkan tidak ragu membiarkan emosinya terlihat. Mereka dapat ikut merasakan kesedihan karakter, terbawa suasana, atau tersentuh oleh kisah yang ditampilkan.

Dalam perspektif psikologi, kemampuan mengenali dan mengekspresikan emosi dapat berkaitan dengan sejumlah aspek kecerdasan emosional. Meski demikian, seseorang yang mudah menangis tidak otomatis memiliki EQ lebih tinggi. Banyak faktor lain yang memengaruhi kemampuan emosional seseorang.

Lantas, kualitas apa saja yang kerap dikaitkan dengan pria yang tidak malu menunjukkan emosinya? Berikut rangkumannya dilansir dari Geediting.com.

1. Memiliki Empati yang Kuat

Pria yang mudah tersentuh oleh film biasanya mampu memahami emosi karakter dan ikut merasakan apa yang sedang mereka alami.

Ketika melihat kisah kehilangan, perpisahan, perjuangan, atau pengorbanan, mereka tidak hanya memahami alur ceritanya secara logis. Perasaan yang dialami tokoh juga dapat membangkitkan respons emosional dalam diri mereka.

Kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain merupakan salah satu aspek penting dalam empati.

2. Tidak Takut Menunjukkan Sisi Rentan

Menangis di hadapan orang lain membutuhkan keberanian, terlebih bagi pria yang sejak kecil mungkin terbiasa mendapat pesan bahwa laki-laki harus selalu terlihat kuat.

Pria yang tidak terlalu khawatir dengan penilaian orang lain cenderung lebih nyaman menunjukkan perasaan sebenarnya. Mereka memahami bahwa menjadi emosional tidak otomatis membuat seseorang kehilangan harga diri.

Kemampuan menerima sisi rentan justru dapat membantu seseorang membangun hubungan yang lebih terbuka dengan orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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