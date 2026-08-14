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Meuthia Nabila
Jumat, 14 Agustus 2026 | 19.54 WIB

Agensi G-Dragon BIGBANG Menyumbangkan Rp 6,3 Miliar untuk Mendukung 50 Seniman Muda

Agensi G-Dragon BIGBANG menyumbangkan Rp 6,3 miliar untuk para seniman muda (Instagram G-Dragon @xxxibgdrgn ) - Image

Agensi G-Dragon BIGBANG menyumbangkan Rp 6,3 miliar untuk para seniman muda (Instagram G-Dragon @xxxibgdrgn )

JawaPos.com - G-Dragon BIGBANG merayakan ulang tahunnya pada tanggal 18 Agustus mendatang, dengan memberikan donasi besar untuk mendukung seniman muda yang sedang berkembang. 
 
Galaxy Corporation selaku agensi G-Dragon BIGBANG mengumumkan, akan menyumbangkan 500 juta won atau sekitar Rp6,3 miliar kepada Juspeace Foundation, guna mendukung 50 seniman muda terpilih.
 
Sumbangan tersebut akan ditampilkan dalam acara 'Juspeace Day 50', yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus di Galaxy Robot Park, Seoul. 
 
Acara ini akan memamerkan karya dari 50 seniman muda dalam sebuah pameran permanen, sekaligus menyediakan wadah yang manfaatnya melampaui sekadar bantuan dana satu kali.
 
Para hadirin dalam acara ini, akan memiliki kesempatan untuk mengirimkan pesan penyemangat kepada para seniman dan berpartisipasi, dalam lelang amal. 
 
Dana yang terkumpul dari lelang tersebut, akan dialokasikan untuk proyek-proyek kepentingan publik di masa mendatang, sehingga menciptakan sistem dukungan yang berkelanjutan antara seniman dan masyarakat.
 
Oh Hee Young yang merupakan direktur Juspeace Foundation, menyoroti pentingnya memberikan kesempatan bagi seniman muda untuk terhubung, dengan dunia yang lebih luas. 
 
Ia menjelaskan tujuan yayasan tersebut, untuk membangun model berkelanjutan yang menghubungkan dukungan finansial, pameran, dan keterlibatan publik.
 
Inisiatif ini sejalan dengan perayaan ulang tahun ke-20 BIGBANG. Grup tersebut berencana merilis lagu baru berjudul 'Big', pada tanggal 19 Agustus.
 
Setelah perilisan lagu terbaru, mereka akan memulai tur dunia peringatan ulang tahun ke-20 yaitu 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS,' dengan pembukaan tur konser yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Agustus di Goyang Sports Complex, provinsi Gyeonggi.
 
Donasi dari Galaxy Corporation dan acara Juspeace Day 50 untuk mendukung generasi seniman berikutnya, sekaligus memperingati tonggak sejarah penting bagi BIGBANG dan G-Dragon.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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