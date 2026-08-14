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Meuthia Nabila
Jumat, 14 Agustus 2026 | 20.18 WIB

BIGBANG Jadi Grup K-pop Pertama yang Menjadi Duta Kehormatan Badan Antariksa

BIGBANG menerima piagam dari Korea AeroSpace Administration (KASA) (YG Entertainment) - Image

BIGBANG menerima piagam dari Korea AeroSpace Administration (KASA) (YG Entertainment)

JawaPos.com - Grup idola K-pop BIGBANG telah ditunjuk sebagai duta kehormatan pertama untuk badan antariksa nasional.
 
Menurut YG Entertainment sebagai agensi grup tersebut (14/8), BIGBANG akan menjadi wajah publik bagi Korea AeroSpace Administration (KASA).
 
BIGBANG akan mewakili KASA, dalam menyampaikan visi masa depan dan kebijakan-kebijakan utama badan antariksa tersebut kepada publik.

Dikutip dari Korea Times, ini menandai kali pertama KASA menunjuk duta kehormatan sejak pendiriannya pada tahun 2024.
 
Grup tersebut dijadwalkan merilis lagu digital 'BiiiG' pekan depan, dan memulai tur dunia baru untuk menandai peringatan 20 tahun debut mereka.
 
Setelah perilisan lagu terbaru, mereka akan memulai tur dunia peringatan ulang tahun ke-20 yaitu 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX : COSMOS'.
 
Pembukaan tur konser yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 21 hingga 23 Agustus di Goyang Sports Complex, provinsi Gyeonggi.
 
BIGBANG juga akan menyambangi Jakarta, pada tanggal 16 Januari 2027 di Jakarta International Stadium (JIS).
 
Baru-baru ini, Galaxy Corporation selaku agensi G-Dragon BIGBANG mengumumkan, akan menyumbangkan 500 juta won atau sekitar Rp6,3 miliar kepada Juspeace Foundation.
 
Rp6,3 miliar tersebut akan digunakan untuk mendukung 50 seniman muda terpilih, sebagaimana yang diberitakan Allkpop.
 
Editor: Novia Tri Astuti
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