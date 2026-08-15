BIGBANG Comeback Agustus 2026, ‘BiiiG’ Jadi Hadiah Spesial untuk Anniversary ke-20

Bigbang (x @ lyg_bigbangVip)
JawaPos.com – BIGBANG kembali ke panggung musik untuk merayakan 20 tahun perjalanan mereka di industri K-pop.
Mengutip laporan Dispatch, YG Entertainment mengumumkan bahwa BIGBANG akan merilis single digital terbaru bertajuk “BiiiG” pada 19 Agustus. Lagu tersebut menjadi hadiah spesial untuk menandai dua dekade perjalanan grup sejak debut.
Comeback ini terasa semakin istimewa karena menjadi perilisan lagu baru BIGBANG setelah sekitar empat tahun empat bulan. Karya musik terakhir mereka adalah single “Still Life” yang dirilis pada April 2022.
Kini, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung kembali membawa nama BIGBANG ke tengah sorotan dengan karya baru yang diharapkan mampu menghadirkan warna musik berbeda sekaligus tetap mempertahankan identitas khas grup.
Judul “BiiiG” sendiri memiliki cerita menarik di baliknya. Judul tersebut terinspirasi dari kata “BIG” yang berarti besar atau luar biasa.
Penambahan huruf “i” memberikan makna baru sekaligus tetap selaras dengan identitas BIGBANG.
YG Entertainment menyebut lagu ini sebagai karya yang paling jelas menggambarkan BIGBANG dalam kondisi mereka saat ini dan meminta penggemar menantikan spektrum musik baru yang akan mereka tunjukkan.
Sebagai grup generasi kedua yang debut pada 19 Agustus 2006, BIGBANG telah meninggalkan jejak panjang dalam sejarah K-pop.
Dispatch mencatat bahwa grup ini telah melahirkan berbagai lagu hit, termasuk “Lies,” “Farewell,” dan “Fantastic Baby.”
Selama dua dekade, BIGBANG bukan hanya dikenal lewat musik, tetapi juga menjadi salah satu grup yang berpengaruh dalam membentuk popularitas K-pop di berbagai belahan dunia.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati