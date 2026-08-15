BIGBANG Comeback Agustus 2026, ‘BiiiG’ Jadi Hadiah Spesial untuk Anniversary ke-20

JawaPos.com – BIGBANG kembali ke panggung musik untuk merayakan 20 tahun perjalanan mereka di industri K-pop.

Mengutip laporan Dispatch, YG Entertainment mengumumkan bahwa BIGBANG akan merilis single digital terbaru bertajuk “BiiiG” pada 19 Agustus. Lagu tersebut menjadi hadiah spesial untuk menandai dua dekade perjalanan grup sejak debut.

Comeback ini terasa semakin istimewa karena menjadi perilisan lagu baru BIGBANG setelah sekitar empat tahun empat bulan. Karya musik terakhir mereka adalah single “Still Life” yang dirilis pada April 2022.

Kini, G-Dragon, Taeyang, dan Daesung kembali membawa nama BIGBANG ke tengah sorotan dengan karya baru yang diharapkan mampu menghadirkan warna musik berbeda sekaligus tetap mempertahankan identitas khas grup.

Judul “BiiiG” sendiri memiliki cerita menarik di baliknya. Judul tersebut terinspirasi dari kata “BIG” yang berarti besar atau luar biasa.

Penambahan huruf “i” memberikan makna baru sekaligus tetap selaras dengan identitas BIGBANG.

YG Entertainment menyebut lagu ini sebagai karya yang paling jelas menggambarkan BIGBANG dalam kondisi mereka saat ini dan meminta penggemar menantikan spektrum musik baru yang akan mereka tunjukkan.

Sebagai grup generasi kedua yang debut pada 19 Agustus 2006, BIGBANG telah meninggalkan jejak panjang dalam sejarah K-pop.

Dispatch mencatat bahwa grup ini telah melahirkan berbagai lagu hit, termasuk “Lies,” “Farewell,” dan “Fantastic Baby.”