Akhirnya Keempat Anggota BLACKPINK Hadiri Acara Ulang Tahun ke-10

JawaPos.com - Menapaki popularitas di dunia musik, keempat anggota girlgrup Korea BLACKPINK akan berpartisipasi dalam acara peringatan ulang tahun ke-10.

Dikutip dari Soompi, Sabtu (8/8), kabar bahagia ini disambut antusias oleh para penggemarnya semenjak mereka debut.

Tepatnya pada tanggal 7 Agustus KST, YG Entertainment secara resmi menyatakan, "Setelah melakukan pengecekan dengan label masing-masing, keempat anggota telah dikonfirmasi akan berpartisipasi."

Sehari sebelumnya, YG Entertainment telah memberitahahukan bahwa BLACKPINK akan menggelar meet-and-greet spesial pada 8 Agustus dalam rangka ulang tahun ke-10 debut mereka.

Sedikit membuat khawatir, agensi tersebut menyebutkan bahwa acara itu akan dihadiri oleh anggota BLACKPINK tertentu.

Mereka juga menyebut bahwa itu tergantung pada jadwal mereka, yang memicu spekulasi mengenai anggota mana yang mungkin absen.

Kemudian THEBLACKLABEL telah menepis rumor bahwa Rosé akan absen dari acara tersebut dengan mengonfirmasi kehadirannya melalui pernyataan resmi.

Di sisi lain, ada sebuah laporan yang belum terverifikasi, yang kini terbukti tidak benar, sempat menyebutkan bahwa Lisa tidak akan hadir.

Rencananya, keempat anggota BLACKPINK akan bertemu dengan 40 penggemar yang beruntung dalam acara meet-and-greet khusus di Seoul pada tanggal 8 Agustus.