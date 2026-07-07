Siren Head Akan Jadi Film, Warner Bros Menangkan Hak Adaptasi Monster Viral

JawaPos.com – Monster Siren Head yang sempat viral resmi akan diangkat menjadi film layar lebar oleh Warner Bros.

Dilansir dari Variety, Warner Bros berhasil memenangkan hak adaptasi karakter ikonik tersebut setelah melalui persaingan dengan sejumlah studio besar.

Siren Head merupakan karakter ciptaan ilustrator asal Kanada Trevor Henderson yang pertama kali diperkenalkan pada 2018.

Desainnya yang menyeramkan dan konsep unik, makhluk ini dengan cepat menjadi ramai di internet serta salah satu ikon creepypasta paling populer dalam beberapa tahun terakhir.

Naskah film akan ditulis oleh Zach Cregger, sutradara di balik film horor Barbarian dan Weapons.

Sementara itu, Brian Duffield, yang dikenal lewat Love and Monsters dan No One Will Save You, dikabarkan akan menyutradarai proyek tersebut. Cregger juga akan bergabung sebagai produser.

Siren Head digambarkan sebagai makhluk bertubuh sangat tinggi dengan dua sirene menggantikan kepalanya.

Monster ini memiliki kemampuan meniru berbagai suara, mulai dari suara manusia, siaran radio, hingga alarm darurat untuk memancing korbannya sebelum melakukan serangan.

Popularitas Siren Head terus meningkat sejak kemunculannya di media sosial. Karakter ini telah menginspirasi berbagai video YouTube, game independen, fan art, hingga cerita-cerita horor di internet.