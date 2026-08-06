Kuasa Hukum Ungkap Pengorbanan Sarwendah Terhadap Ruben Onsu Selama Masa Pernikahan

JawaPos.com - Konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dengan Sarwendah masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai saat ini. Di tengah perebutan hak asuh anak tersebut, hubungan mantan suami-istri ini diketahui sempat memanas.



Di tengah memanasnya perselisihan yang sampai merambah ke masalah pribadi, kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, memberikan klarifikasi untuk tujuan meluruskan informasi yang dinilai kurang tepat atau merugikan kliennya.

Chris Sam Siwu meluruskan tudingan kliennya tidak setia atau tidak berbakti kepada suami selama masa pernikahan dengan Ruben Onsu. Dia menegaskan bahwa Sarwendah selama menjalani kehidupan rumah tangga telah menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai seorang istri.

Menurut sang pengacara, Sarwendah telah menunjukkan kebaikan dan ketulusan kepada suaminya. Salah satu momen yang disorot adalah ketika Ruben Onsu mengalami penurunan kondisi kesehatan yang cukup serius. Menurutnya, Sarwendah tetap berada di sisi Ruben dan memberikan pendampingan secara penuh sebagai wujud baktinya sebagai seorang istri.

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"Wenda menjaga dan merawat suaminya di saat suaminya mengalami kondisi kesehatan terendah," kata Chris Sam Siwu saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Chris menjelaskan selama masa sulit tersebut, Sarwendah tidak pernah meninggalkan Ruben Onsu. Ia terus mendampingi sahabat dekat Ivan Gunawan itu selama menjalani masa perawatan hingga akhirnya ia kembali sehat dan dapat menjalankan aktivitas seperti biasa.

"Wenda menjaga suaminya sampai sehat, sampai pulih kembali, dan bisa beraktivitas. Saya tidak bicara apa penyakitnya ya, saya hanya menyampaikan Wenda sebagai seorang istri tidak meninggalkan suaminya di saat suaminya mengalami kondisi kesehatan terendah. Jadi, dia adalah istri yang baik," ujar Chris.

Menurut pihak kuasa hukum, rekam jejak Sarwendah selama sekitar 11 tahun membangun rumah tangga bersama Ruben Onsu menjadi bukti bahwa ia telah menjalankan perannya sebagai seorang istri dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. Chris berharap publik tidak terburu-buru menyimpulkan berbagai tudingan negatif yang beredar di publik.

Chris menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan kepada media merupakan hak jawab yang digunakannya pada hari ini untuk meluruskan informasi yang berkembang, bukan tujuan untuk memperkeruh suasana atau menyerang pihak lain.