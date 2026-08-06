Kuasa Hukum Klaim Pertengkaran Sarwendah dan Ruben Onsu Akumulasi Rasa Kecewa

JawaPos.com - Sarwendah disebut sempat marah besar kepada Ruben Onsu saat rumah tangga mereka sedang berada dalam masa-masa paling sulit. Fakta itu terlihat sebagaimana pertengkaran mereka dalam rekaman CCTV yang kini beredar luas di media sosial.

Chris Sam Siwu selaku kuasa hukum Sarwendah mengungkapkan, fakta kemarahan kliennya dipicu oleh rasa kecewa sangat dalam, sudah lama dipendam, dan merupakan akumulasi persoalan selama Ruben-Sarwendah menjadi pasangan suami-istri.

Akumulasi permasalahan itu yang akhirnya memicu pertengkaran hebat terjadi sebagaimana terekam dalam kamera CCTV.

"Klien kami marah besar, kecewa berat. Makanya terjadilah pertengkaran itu. Kenapa sampai marah? Itu yang harus dipahami bersama," ujar Chris Sam Siwu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/8).

Pernyataan tersebut disampaikan Chris saat memberikan klarifikasi mengenai video rekaman CCTV yang belakangan ramai beredar di media sosial. Rekaman itu memperlihatkan pertengkaran antara Sarwendah dan Ruben Onsu yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi di tengah publik.

Menurut Chris, peristiwa dalam video tersebut tidak bisa dipisahkan dari kondisi rumah tangga kliennya pada saat itu. Ia menegaskan emosi Sarwendah muncul sebagai reaksi puncak dari berbagai persoalan yang telah berlangsung cukup lama.

Chris meminta publik tidak hanya menilai pertengkaran dari potongan video yang beredar. Menurutnya, ada rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi kemarahan Sarwendah sehingga pertengkaran itu bisa terjadi.

Tak hanya itu, Chris membantah anggapan bahwa pihak Sarwendah yang menjadi pihak bertanggung jawab penyebar pertama rekaman CCTV tersebut. Ia memastikan video yang viral di media sosial bukan berasal dari pihaknya.