Sinopsis Ternyata Ini Cinta, Sinetron yang Dibintangi Elsa Japasal, Ari Irham, dan Betrand Peto

JawaPos.com - Ternyata Ini Cinta, sinetron terbaru RCTI bakal memperkuat jajaran tayangan drama yang akan tayang mulai 10 Agustus 2026. Sinetron ini memadukan kisah cinta remaja, konflik keluarga, hingga dunia balap jalanan yang penuh misteri.

Sinetron Ternyata Ini Cinta diperkuat oleh deretan pemain muda berbakat dan aktor senior. Mereka adalah Elsa Japasal, Ari Irham, Betrand Peto, Yusuf Kartiko, Bebby Hatami, Sylvia Fully, Dafina Jamasir, Reza Pahlevi, hingga Boy Hamzah.

Mengusung cerita yang dekat dengan kehidupan anak muda sekaligus menyentuh persoalan keluarga, Ternyata Ini Cinta dirancang untuk menjangkau penonton lintas generasi. Alur cerita yang emosional dipadukan dengan aksi dan intrik diharapkan mampu menarik perhatian penonton sekaligus menjadi perbincangan di media sosial.

Content Development Department Head RCTI, Koento Wibisono, mengatakan bahwa kisah cinta remaja yang dibalut drama keluarga masih menjadi genre favorit masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan sinetron ini berdasarkan hasil riset dan Focus Group Discussion (FGD), dan mempertemukan talenta muda dengan aktor-aktor berpengalaman.

"Sinetron dengan kisah cinta remaja yang dipadukan dengan drama keluarga selalu memiliki tempat di hati penonton. Melalui Ternyata Ini Cinta, kami menghadirkan formula tersebut dengan pendekatan yang didasarkan pada hasil riset dan Focus Group Discussion (FGD)," ungkap Koento Wibisono.

Executive Producer Yudho Indrowiyono mengatakan, seluruh proses produksi dilakukan dengan persiapan yang matang. Mulai dari penyusunan naskah, pemilihan pemain, hingga pembangunan set. Ia pun optimistis sinetron ini bakal mampu memberikan pengalaman menonton yang berbeda bagi masyarakat.

"Kami telah mempersiapkan Ternyata Ini Cinta dengan sangat matang, mulai dari pengembangan naskah, pemilihan pemain, hingga penataan set, agar dapat menghadirkan kualitas terbaik bagi penonton. Berkat kerja keras seluruh tim produksi, kru, dan para pemain, kami berharap sinetron ini dapat diterima oleh semua kalangan, menjadi tontonan favorit di slotnya, dan memberikan kesan yang kuat bagi masyarakat," ujar Yudho.

Sinetron Ternyata Ini Cinta dibintangi Elsa Japasal sebagai Luna, siswi SMA berprestasi yang dikenal pendiam. Di balik penampilannya yang sederhana, Luna ternyata memiliki identitas rahasia sebagai pembalap motor bertopeng bernama T-Rex. Sementara Ari Irham memerankan Marco, pembalap jalanan berbakat yang tumbuh dalam keluarga berada, tetapi menyimpan luka akibat konflik di rumah.