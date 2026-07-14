Dinda Kirana Mendapatkan Kehidupan dan Kekuatan Lewat Aksi Balas Dendam di Sinetron Wajah Cinta Yang Lain

JawaPos.com - Dinda Kirana kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam sinetron tayangan SCTV berjudul Wajah Cinta Yang Lain. Dalam sinetron tersebut, Dinda memerankan karakter sebagai Asti Paramita.

Asti digambarkan sebagai sosok perempuan yang bangkit dari kehancuran hidup melalui misi balas dendam. Karakter ini menjadi salah satu peran paling emosional yang dimainkan Dinda Kirana karena menampilkan perjalanan seorang perempuan yang kehilangan keluarga, identitas, hingga kepercayaan terhadap orang-orang terdekatnya.

Sinetron Wajah Cinta Yang Lain mengangkat tema tentang pengkhianatan, trauma, dan perjuangan untuk menemukan kembali jati diri. Dinda mengungkapkan bahwa balas dendam yang dilakukan Asti bukan sekadar ekspresi kemarahan, melainkan cara untuk mendapatkan kembali kehidupan dan kekuatan yang direnggut dari dirinya.

"Sebenarnya perannya bukan antagonis ya, di sini menariknya si tokoh utama perempuan menonjolkan revengenya (balas dendam) untuk membalas orang-orang yang telah membuat luka yang sangat besar untuk dia," kata Dinda Kirana dalam jumpa pers virtual, belum lama ini.

Baca Juga:Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

Bagi Dinda, Asti merupakan karakter dengan lapisan emosi yang kompleks. Setelah menjadi korban pengkhianatan dan kehilangan hampir seluruh hal yang dicintainya, Asti memilih bangkit dengan identitas baru sebagai Ariana. Transformasi tersebut menjadi simbol lahirnya perempuan yang lebih kuat, lebih berani, sekaligus lebih cerdas dalam memperjuangkan keadilan.

"Justru Bima ini tujuan utama Asti untuk revenge dan berubah total menjadi Ariana. Perubahan ini membuat aku bisa adi wanita yang powerful," ujar Dinda.

Konflik yang dialami Asti bermula ketika kehidupan rumah tangganya yang tampak sempurna namun mendadak runtuh. Setelah 4 tahun menikah dengan Bima Arjuna, ia memergoki sang suami berselingkuh tepat pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Kejadian itu menjadi awal terbukanya berbagai pengkhianatan yang selama ini tersembunyi.

Cobaan Asti tidak berhenti di situ saja. Ia kembali menjadi korban rencana pembunuhan yang membuat wajahnya rusak akibat terkena siraman air keras.