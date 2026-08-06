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Aulia Ramadhani
Kamis, 6 Agustus 2026 | 16.45 WIB

Serial Made In Korea 2 akan Segera Tayang, Intip Tanggalnya

Pemeran Made in Korea 2. Sumber foto: Soompi - Image

Pemeran Made in Korea 2. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com – Serial Korea milik Disney+ ‘Made in Korea’ yang diperankan Hyun Bin telah merilis teaser baru.

Dikutip dari Soompi, Kamis (6/8), dengan total enam episode, serial ini akan tayang perdana dengan episode 1 dan 2 pada tanggal 9 September, diikuti oleh perilisan dua episode setiap hari Rabu.

Mengisahkan Baek Ki Tae (Hyun Bin), seorang pria yang didorong oleh ambisi akan kekayaan dan kekuasaan, serial ini layak disaksikan

Kemudian ada jaksa Jang Geon Young (Jung Woo Sung) yang mengorbankan segalanya untuk menghentikannya, saat mereka menghadapi peristiwa besar di era penuh gejolak tahun 1970-an.

Kali ini, kisah Baek Ki Tae berada di puncak kekuasaan, Jang Geon Young yang telah mempersiapkan serangan balik, serta Baek Ki Hyun (Woo Do Hwan) yang menempuh jalan berbeda

Menampilkan sekilas konflik yang kian memanas, teaser yang baru dirilis ini dibuka dengan kehadiran Baek Ki Tae yang penuh wibawa.

Kalimatnya yang bernada mengancam, “Aku menundukkan kepala, menyembunyikan taringku, dan menanti saat ini,” menjadi pertanda akan langkahnya yang jauh lebih kejam di masa depan.

Seiring berjalannya teaser, Jang Geon Young kembali muncul setelah sembilan tahun lamanya, mendesak Baek Ki Hyun dengan ultimatum, “Pilihlah, tentukan di pihak mana kau berada.”

Sementara itu, peringatan dingin dari Baek Ki Tae, “Kau benar-benar ingin melakukan ini denganku?”

Teaser mencapai puncaknya dengan pernyataan tegas, “Ini adalah perang sekarang, tidak akan berakhir sampai salah satu pihak mati.”

Editor: Hanny Suwindari
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