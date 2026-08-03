Spider-Man Brand New Day Menjadi Titik Awal 7 Film dan Serial Marvel Cinematic Universe

Spider-Man Brand New Day (Instagram @spidermanmovie)
JawaPos.com – Spider-Man: Brand New Day tidak hanya menghadirkan petualangan baru Peter Parker, tetapi juga menjadi fondasi bagi sejumlah proyek besar Marvel Cinematic Universe (MCU).
Film tersebut memperkenalkan karakter baru, mengembalikan sejumlah tokoh lama, serta meninggalkan berbagai petunjuk yang mengarah pada film dan serial MCU berikutnya.
Berikut 7 proyek MCU yang dipersiapkan melalui Spider-Man: Brand New Day, seperti dilansir dari laman Screen Rant pada Senin (3/8).
1. X-Men
Debut Jean Grey yang diperankan Sadie Sink menjadi salah satu kejutan terbesar dalam Spider-Man: Brand New Day. Film tersebut juga memperkenalkan William Metzger serta sejumlah petunjuk yang mengarah pada dunia mutan di MCU. Seluruh elemen tersebut diperkirakan akan berlanjut dalam film reboot X-Men yang sedang dipersiapkan Marvel Studios.
2. Avengers: Doomsday
Kemunculan Yelena Belova memperlihatkan bahwa Spider-Man mulai terhubung dengan konflik berskala Avengers. Yelena mengisyaratkan sedang menghadapi ancaman yang jauh lebih besar, yang diduga berkaitan dengan Doctor Doom. Selain itu, adegan pascakredit yang menampilkan sinyal Spider-Man di luar angkasa diperkirakan menjadi penghubung menuju Avengers: Doomsday.
3. Avengers: Secret Wars
Adegan pascakredit juga diyakini menjadi petunjuk menuju Avengers: Secret Wars. Keberadaan Spider-Man di luar angkasa dinilai dapat berkaitan dengan Battleworld yang diperkirakan akan diciptakan Doctor Doom. Jean Grey juga telah dikonfirmasi akan kembali sehingga berpotensi bergabung bersama para mutan dalam film tersebut.
4. Daredevil: Born Again Musim Ketiga
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