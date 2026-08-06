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Leni Setya Wati
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.21 WIB

Sanghyeon ALPHA DRIVE ONE Jalani Operasi Pita Suara, Hiatus Sementara dari Aktivitas

sanghyeon (x @soompi) - Image

sanghyeon (x @soompi)

JawaPos.com - Kabar terbaru dari ALPHA DRIVE ONE. Agensi WAKEONE mengumumkan bahwa Sanghyeon akan menjalani operasi setelah didiagnosis mengalami polip pita suara.

Demi memprioritaskan kesehatan sang artis, ia dipastikan menghentikan sementara seluruh aktivitas resminya selama masa pemulihan.

Dikutip dari soompi, WAKEONE sempat mengungkap bahwa Sanghyeon mengalami rasa tidak nyaman pada tenggorokan dan disarankan membatasi penggunaan suaranya setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit.

Namun, hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan adanya polip pada pita suara yang memerlukan tindakan operasi.

Operasi pengangkatan polip pita suara dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus. Setelah prosedur tersebut, Sanghyeon diperbolehkan melakukan aktivitas sehari-hari dan aktivitas fisik ringan, tetapi tim medis menginstruksikan agar ia mengistirahatkan suaranya selama kurang lebih tiga minggu untuk mendukung proses penyembuhan.

Sanghyeon akan absen dari seluruh jadwal resmi mulai 5 Agustus hingga 22 Agustus 2026. WAKEONE menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi memastikan pemulihan sang idol berjalan optimal.

Aktivitas yang melibatkan penggunaan suara, seperti bernyanyi dan berbicara dalam jadwal resmi, akan kembali dilakukan secara bertahap sesuai kondisi kesehatannya.

Agensi juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan tim medis untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi terbaik bagi Sanghyeon.

Mereka berharap sang artis dapat kembali beraktivitas dalam kondisi sehat dan stabil tanpa mengabaikan proses pemulihan yang dibutuhkan.

Penggemar pun diminta untuk memberikan dukungan dan pengertian selama masa istirahat tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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