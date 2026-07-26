ALPHA DRIVE ONE Umumkan Comeback dengan Mini Album UNBREAKABLE : 少年BEAST

JawaPos.com – ALPHA DRIVE ONE mengumumkan jadwal comeback yang telah dinantikan para penggemar.

Grup rookie besutan WAKEONE itu membuka era baru lewat perilisan video title sequence untuk mini album kedua berjudul "UNBREAKABLE : 少年BEAST", menghadirkan nuansa misterius yang langsung memancing rasa penasaran.

Dirilis dari soompi, video yang dirilis pada 25 Juli menampilkan visual sinematik bernuansa gelap dengan simbol-simbol penuh teka-teki.

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Tanpa banyak mengungkap isi album, cuplikan tersebut berhasil membangun atmosfer yang berbeda dari konsep sebelumnya dan memberi petunjuk bahwa ALPHA DRIVE ONE akan mengeksplorasi identitas musikal yang lebih kuat pada comeback kali ini.

ALPHA DRIVE ONE juga mengonfirmasi bahwa "UNBREAKABLE : 少年BEAST" akan dirilis secara resmi pada 24 Agustus 2026.

Album ini menjadi mini album kedua mereka setelah debut yang sukses menarik perhatian pencinta K-Pop di awal tahun.

Teaser perdana langsung memicu antusiasme penggemar di berbagai platform media sosial.

Banyak yang berspekulasi mengenai jalan cerita dan konsep yang akan diusung, terutama karena visual gelap serta elemen fantasi dalam title sequence dinilai menghadirkan suasana yang jauh lebih intens dibandingkan era sebelumnya.

Dengan jadwal perilisan yang sudah dikunci, ALPHA DRIVE ONE kini bersiap meramaikan persaingan comeback K-Pop pada paruh kedua 2026.