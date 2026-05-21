Sischa Widya Maharani
Kamis, 21 Mei 2026 | 22.46 WIB

Bae NMIXX Beberkan Kebiasaan Tidur Sullyoon yang Bikin Kaget, Ada yang Sama?

Bae dan Sullyoon NMIXX menjadi bintang tamu YouTube gogondaehee. (Instagram @nmixx_official)

 
JawaPos.com - Member girl grup NMIXX, Sullyoon, kembali mencuri perhatian publik lewat pengakuannya soal kebiasaan tidur yang tidak biasa.
 
Sullyoon bersama Bae tampil sebagai tamu di channel YouTube gogondaehee milik komedian Kim Dae Hee.
 
Dalam video yang diunggah pada 16 Mei 2026, Sullyoon mengaku dirinya termasuk tipe orang yang sangat mudah tertidur kapan saja dan di mana saja.
 
Sebelumnya, Dae Hee sempat menyinggung rumor mengenai Sullyoon bisa tidur tanpa memandang waktu atau tempat.
 
“Aku bisa langsung tidur bahkan saat syuting,” ujar Sullyoon sambil membenarkan rumor tersebut dikutip dari Naver.
 
Pengakuan itu langsung dibenarkan oleh Bae. Ia mengatakan Sullyoon bahkan bisa tertidur dalam posisi duduk tegak tanpa harus bersandar.
 
Bae juga membagikan cerita lucu ketika Sullyoon tertidur sendirian di ruang tunggu meski suasana di sekitar sangat ramai oleh aktivitas staf.
 
Menurutnya, Sullyoon tetap tertidur pulas seperti patung dan tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya.
 
Namun di balik kebiasaan mudah tertidur itu, Sullyoon ternyata memiliki masalah lain saat tidur di malam hari.
 
Idol kelahiran 2004 tersebut mengaku dirinya justru sering terbangun sepanjang malam ketika sudah berbaring nyaman di tempat tidur.
 
Pengakuan jujur Sullyoon itu langsung membuat suasana syuting dipenuhi tawa karena dianggap sangat bertolak belakang dengan kebiasaannya yang mudah tidur di mana saja.
 
