Kesal Disebut Problematik, Rizky Billar: Otak Lu di Dengkul

JawaPos.com - Rizky Billar kembali tersulut emosi oleh pernyataan salah satu netizen di media sosial. Dia pun menumpahkan kekesalannya tersebut dengan memberikan balasan menohok.

Awalnya, salah satu warganet menyebut pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar sebagai pasangan lebay dan termasuk publik figur yang problematik.

Rizky Billar tentu saja tidak terima atas pernyataan netizen yang memberikan pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dia pun memberikan sentilan cukup keras diarahkan kepada netizen tersebut.

"Otak lu di dengkul. Sini pakai akun asli lu," balas Rizky Billar di akun media sosial Threads.

Pria keturunan Padang itu semakin tersulut emosi setelah netizen itu menyebut dirinya mokondo. Rizky Billar menegaskan, penilaian itu tanpa didasari oleh informasi yang memadai.

"Gua kasih akses lihat mutasi rekening gua selama menikah. Ada aliran masuk dari bini gua ke gua, gua kasih Rp 50 juta lo cash," tantang Rizky Billar.

Sang aktor menduga, penilaian netizen diberikan kepada dirinya hanya berdasarkan asumsi dari apa yang dilihat netizen itu dari lingkungan terdekatnya.

"Lo kalau punya Bapak atau suami yang nggak punya harga diri nggak usah bawa-bawa orang," ungkap Rizky Billar kesal.